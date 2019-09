Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la conférence (Photo: VNA)



Lang Son, 30 septembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué le climat d'investissement en constante amélioration de Lang Son lors de la conférence sur la promotion de l'investissement de cette province frontalière du nord du 30 septembre.



Le chef du gouvernement a hautement apprécié le développement socio-économique fort et intégral de Lang Son, avec un taux de croissance du PIB de 8,6%, une collecte de fonds dépassant les objectifs et l’amélioration du niveau de vie de la population.



Il a souligné que la province possède plus de 200 km de frontière et entretient des relations commerciales étroites avec la province chinoise du Guangxi. Le climat d’investissements n’a cessé de s’améliorer grâce au dialogue fréquent entre les autorités locales avec les investisseurs sur leurs obstacles et les solutions pour régler leurs difficultés.



Lang Son présente certains avantages que l’on ne retrouve pas dans d’autres localités. Il est notamment adjacent au grand marché de 50 millions d’habitants de la province chinoise du Guangxi et à la région de la capitale Hanoi.



Avec les recettes annuelles d'import-export de plus de 5 milliards d’USD via les portes des frontières locales, soit 3,8 fois plus que l'économie de la province, Lang Son doit maintenir de bonnes relations avec les localités frontalières de la Chine tout en garantissant la qualité des biens, en particulier des produits agricoles et des biens de consommation destinés au marché voisin, selon le Premier ministre.



Il a également souligné les destinations touristiques célèbres de Lang Son, notamment le site touristique de Mau Son, la grotte Tam Thanh, la grotte Nhi Thanh et la citadelle de la dynastie Mac, ainsi que les identités culturelles des groupes ethniques, les décrivant comme un potentiel touristique considérable.



Lors de la conférence, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné trois axes de développement qu'il convient de promouvoir, à savoir l'économie frontalière, le tourisme durable et l'agriculture intelligente associée à la transformation des aliments.



Il a également demandé aux autorités locales et à la population d'intensifier la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la contrebande, le trafic d'êtres humains et la criminalité liée à la drogue, et a coordonné ses travaux avec la Chine.



Le Premier ministre a demandé à Lang Son de continuer à éliminer les difficultés et à promouvoir les projets signés. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien maintiendrait un environnement pacifique, une macroéconomie stable et des conditions optimales pour les investisseurs.



Il a également exprimé son espoir que les investisseurs se mobilisent pour concrétiser leurs engagements en matière d'investissement.



Lors de la conférence, Lang Son a présenté et signé des documents liés à l'investissement concernant plus de 100 projets d'une valeur totale d'environ 105 000 milliards de dongs (4,5 milliards d’USD).



Lang Son est une passerelle importante reliant la Chine avec des membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). C'est également la première destination vietnamienne dans le corridor économique Nanning (Chine) - Lang Son - Hanoï - Hai Phong (Vietnam) et à proximité du triangle économique Hanoï - Hai Phong - Quang Ninh. Il dispose d'un système de 12 portes frontalières internationales et nationales et de plusieurs auxiliaires.



À la fin de 2018, près de 3 000 entreprises vietnamiennes et étrangères avaient mené des activités d'import-export dans toute la province, réalisant un chiffre d'affaires total de près de 5 milliards d’USD. Le chiffre a atteint 3,2 milliards d’USD au cours des neuf premiers mois de 2019. -VNA