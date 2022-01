Thanh Hoa (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite de travail lundi 25 janvier dans la province de Thanh Hoa (Centre), a affirmé les acquis du pays en 2021 dans un contexte marqué par l’épidémie de Covid-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux aux membres du club Hàm Rông à Thanh Hoa, le 25 janvier. Photo : VNA

Il a mis en avant le déploiement de la résolution du 13e Congrès national du Parti et des résolutions des Congrès du Parti à tous les niveaux, les élections de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2016-2021 et sept grandes conférences nationales en 2021.

Face à la quatrième vague de Covid-19 depuis fin avril 2021 qui a gravement affecté la vie de la population et le développement socio-économique, le Vietnam a réussi à maîtriser l’épidémie, à redresser progressivement son économie, a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement a souligné les réalisations socio-économiques du pays en 2021, notamment la stabilité macroéconomique maintenue, le taux de croissance de 2,58%, la valeur totale du commerce extérieur de 668,5 milliards de dollars avec un excédent commercial estimé à 4 milliards de dollars, et les investissements directs étrangers en hausse de 9,2%.

L’édification du Parti, la prévention et la lutte contre la corruption et le gaspillage, les affaires extérieures ont obtenu des résultats importants. De nombreux progrès ont été faits dans les domaines culturel, social et environnemental. Les activités diplomatiques et d’intégration internationale ont gagné en profondeur et en efficacité. La position et le prestige international du pays ont été constamment rehaussés.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh offre des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux foyers et travailleurs en difficulté à Thanh Hoa, le 25 janvier. Photo : VNA

Ces résultats sont attribués à la direction unifiée du Comité central du Parti ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, à la gestion énergique du gouvernement, au consensus de toutes les administrations, branches, localités et à la participation active de la population et de la communauté des entreprises, a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, en 2022, le Vietnam se trouve devant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis et doit se concentrer sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19 pour relancer le développement socio-économique.

Le chef du gouvernement a conversé avec les membres du club Hàm Rông, offert des cadeaux aux familles bénéficiaires de politiques sociales, aux foyers démunis et aux travailleurs durement touchés par l’épidémie de Covid-19.

Il a exhorté Thanh Hoa à promouvoir sa tradition historique, son potentiel et ses atouts pour accélérer davantage son développement et rendre sa population de plus en plus prospère, contribuant à faire de Thanh Hoa une province modèle et à construire un Vietnam puissant. – VNA