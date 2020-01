Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s'exprime lors de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a assisté le 2 janvier à Hanoï à une conférence organisée par le Comité gouvernemental de pilotage de la prévention et de la lutte contre le criminalité (Comité 138/CP) et le Comité national de lutte contre la contrebande, les fraudes commerciales et la contrefaçon (Comité 389).



Cette conférence a été organisée pour dresser le bilan du travail en 2019 de ces deux comités et lancer leurs missions en 2020.



A cette occasion, le Premier ministre a déclaré espérer que la lutte contre la criminalité, la contrebande, les fraudes commerciales et la contrefaçon réaliserait cette année de grandes avancées.



Soulignant que la prévention et la lutte contre la criminalité avaient contribué aux réalisations socio-économiques du pays en 2019, le chef du gouvernement a affirmé que l’économie nationale ne pourrait pas se développer si la contrebande et les fraudes commerciales n’étaient pas empêchées.



Le chef du gouvernement a cependant indiqué que la criminalité, la contrebande, les fraudes commerciales et la contrefaçon s’étaient évoluées de manière de plus en plus complexe. Il a demandé de faire des analyses pour trouver les causes et avancer les solutions efficaces, d’évaluer la responsabilité des autorités locales et des organes compétents.



Pour cette année, Nguyen Xuan Phuc a ordonné aux organes compétents de renforcer leur coordination, de multiplier les examens et contrôles afin de prévenir et d’empêcher la corruption, de sanctionner sévèrement les infractions...-VNA