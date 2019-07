Hanoi, 17 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souhaité renforcer la coopération entre le Vietnam et la France dans des domaines, tout en recevant l'ambassadeur français Bertrand Lortholary, venu le saluer au terme de son mandat au Vietnam, le 17 juillet à Hanoi.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur français Bertrand Lortholary. Photo : VNA

Lors de la réception, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a félicité le diplomate français pour le succès de son mandat au Vietnam, en particulier pour l’organisation d’échanges de délégations de haut niveau entre les deux pays.

Nguyen Xuan Phuc a déclaré que lors de plusieurs réunions en marge des conférences et forums internationaux, plus récemment lors du sommet du G20, son homologue français avait discuté des mesures à prendre pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Il a exprimé l'espoir d'élargir la coopération dans de nombreux domaines.

Pour sa part, Bertrand Lortholary a remercié le Premier ministre, le gouvernement vietnamien et les organismes publics d'avoir créé les conditions favorables à l'accomplissement de sa mission.

Il a déclaré que la France soutenait la candidature du Vietnam au siège non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et soutenait la liberté de navigation maritime et aérienne en mer Orientale.



Le diplomate français a affirmé que la France considérait le Vietnam comme un partenaire important de la région Asie-Pacifique et accordait une grande importance au rôle du pays dans la région.

Il a déclaré que les entreprises françaises au Vietnam ont enregistré une bonne croissance et que de nombreux investisseurs français s'intéressent au marché de l'Asie du Sud-Est, en particulier après la signature par le Vietnam et l'UE de leurs accords de libre échange et de protection des investissements.

Bertrand Lortholary a informé son hôte que l'Agence française de développement avait mené plusieurs activités efficaces au Vietnam et souhaitait mettre en œuvre davantage de projets, notamment ceux relatifs à l'adaptation au changement climatique.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a suggéré à la France de soutenir la ratification des deux accords récemment signés visant à apporter des avantages aux deux peuples et au monde des affaires.

Faisant l'éloge de la coopération croissante dans le domaine de la défense entre le Vietnam et la France, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué la position de la France en matière de paix, de sécurité, de liberté de navigation maritime et aérienne en mer Orientale.

Il a souhaité que la France renforce la formation en français des étudiants vietnamiens et a demandé l’aide française au Vietnam en 2020, lorsque ce pays assumera à la fois les postes de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU et de président tournant de l’ASEAN.

Le Premier ministre a demandé à Bertrand Lortholary de poursuivre ses contributions aux relations entre le Vietnam et la France lors de son nouveau poste.-VNA