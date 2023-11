Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé dimanche 5 novembre aux ministères, agences et administrations locales de se concentrer davantage et de prendre des mesures drastiques en matière de prévention et de lutte contre les incendies, car dans les temps à venir, les incendies ont tendance à se développer de manière compliquée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence nationale en ligne, à Hanoi, le 5 novembre. Photo: VNA

Présidant une conférence nationale en ligne pour évaluer la mise en œuvre sur 10 mois de la directive du Premier ministre n°01/CT-TTg du 3 janvier 2023 sur le renforcement de la prévention et de la lutte contre les incendies dans la nouvelle situation, le chef du gouvernement a déclaré qu’il était nécessaire de renforcer le leadership et la gestion des administrations et améliorer la sensibilisation et les compétences de la population à cet égard.L’ensemble du système politique et de la société devrait s’engager dans la prévention et le contrôle des incendies, ainsi que dans la recherche et le sauvetage dès qu’un incident se produit, a-t-il déclaré, demandant aux ministères et aux agences de compléter les réglementations et normes pertinentes, de renforcer les inspections et de sanctionner strictement les contrevenants.Saluant les efforts déployés par les ministères, les agences et les administrations à tous les niveaux au cours de la période écoulée, le chef du gouvernement a noté que davantage d’efforts seraient nécessaires dans les temps à venir.Plus de 40.000 équipes de prévention et de lutte contre les incendies ont été mises en place dans la communauté, plus de 11 millions de foyers ont reçu du matériel de lutte contre les incendies et 3 millions ont construit des deuxièmes sorties dans leurs maisons.Au cours des dix derniers mois, près de 900 personnes ont été sauvées des incendies. Les autorités ont inspecté près de 190.000 établissements, détecté environ 67.000 défauts qui doivent être corrigés et imposé des amendes administratives dans plus de 8. 500 cas. – VNA