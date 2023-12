Le Premier ministre Pham Minh Chinh annonce la Déclaration politique sur le partenariat de transition énergétique juste entre le Vietnam et le Groupe des partenaires internationaux. Photo : VNA



Dubaï (VNA) - À l'occasion de sa participation à la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28), le Premier ministre Pham Minh Chinh a annoncé le 1er décembre (heure locale) à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le Plan de mobilisation de ressources pour mettre en œuvre la Déclaration politique sur le partenariat de transition énergétique juste (JETP) entre le Vietnam et le Groupe des partenaires internationaux (International Partners Group-IPG).



S'exprimant lors de la cérémonie d'annonce, Pham Minh Chinh a affirmé qu'une transition énergétique juste était décisive pour réaliser l'orientation stratégique nationale de développement énergétique du Vietnam, avec l'objectif d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050 et les objectifs de développement durable centrés sur les gens. Il a souligné que le Vietnam avait récemment pris des mesures très drastiques, fortes et ambitieuses pour accélérer le processus de transition énergétique.



Le dirigeant vietnamien a demandé aux partenaires internationaux de donner la priorité à la coopération avec le Vietnam dans cinq domaines de transformation : développement d'écosystèmes industriels et de services dans les domaines des énergies renouvelables, transmission et stockage de l'énergie, utilisation économique et efficace de l'énergie, conversion des énergies vertes et réduction des gaz à effet de serre dans le secteur des transports.

Le Premier ministre vietnamien a demandé aux parties concernées de parvenir rapidement à un accord pour convertir la somme de 15,5 milliards de dollars engagée au Vietnam en projets révolutionnaires accélérant le processus de transformation énergétique juste au Vietnam, contribuant à assurer un avenir prospère pour tous les peuples, aussi la croissance économique, l’autonomie et la sécurité énergétique du Vietnam.



Les hauts dirigeants des pays membres de l'IPG ont hautement apprécié la promulgation par le Vietnam du Plan de mobilisation de ressources pour mettre en œuvre le JETP, affirmant leur volonté de continuer à soutenir le Vietnam financièrement et techniquement et dans l'amélioration de la capacité de gouvernance.



La présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen, a déclaré que le plan démontrait l'engagement et le rôle de leader du Vietnam dans la transition énergétique, tout en affirmant la fierté de l'UE de devenir le partenaire du Vietnam dans ce processus.



Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu des rencontres bilatérales avec des dirigeants de pays et d'organisations internationales.



Lors de sa rencontre avec Mme Ursula von der Leyen, il a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération toujours le partenariat et la coopération intégrale avec l'UE et souhaité que le l'UE et ses États membres augmentent leur soutien au Vietnam en matière de finance, de technologie et de formation des ressources humaines pour répondre au changement climatique et à la transition énergétique dans le cadre de la Déclaration politique sur le JETP.



Mme Ursula von der Leyen a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l'UE et de la CE, se félicitant d'une coopération étroite entre les deux parties, notamment dans la mise en œuvre du JETP. Elle a positivement partagé la proposition du Vietnam sur l'Accord de protection de l’investissement Vietnam-UE (EVIPA), appréciant les efforts du Vietnam pour mettre en œuvre les recommandations de la CE sur la pêche INN (pêche illégale, non déclarée, non réglementée) et a souhaité que le problème soit bientôt résolu.



Les deux parties sont convenues de promouvoir une coopération étroite dans les forums régionaux et internationaux.



Lors de sa rencontre avec la présidente hongroise Katalin Novak, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties favorisent davantage la coopération, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, des investissements et de l'ouverture du marché.



Les deux dirigeants ont convenu de promouvoir activement les activités d'échange de délégations, en particulier les échanges de délégations de haut niveau, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples.



Lors de leur rencontre, le président indonésien Joko Widodo et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont convenu de continuer à coopérer et à coordonner les positions au sein de l'ASEAN et lors des forums internationaux, notamment en matière de réponse au changement climatique et à la transition énergétique.



Dans leurs échanges, le président finlandais Sauli Niinisto et le Premier ministre Pham Minh Chinh sont tombés d’accord sur la coopération en matière de commerce et d'investissement, tout en tirant parti des réalisations de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE pour porter le commerce bilatéral à un niveau correspondant au potentiel des deux parties.



Dans la soirée du 1er décembre (heure locale), à Dubaï, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne aux Émirats arabes unis.



La communauté vietnamienne aux Émirats arabes unis compte près de 5 000 personnes, vivant et travaillant dans sept émirats, le plus grand étant celui de Dubaï. - VNA