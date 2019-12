Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et la secrétaire du Cabinet du ministère des Affaires étrangères du Kenya, Monica Juma (Photo: VNA)



Hanoi (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu la secrétaire du Cabinet du ministère des Affaires étrangères du Kenya, Monica Juma, à Hanoi le 3 décembre.



Lors de la réception, Mme Juma a exprimé son impression sur les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, affirmant que le Kenya pouvait apprendre beaucoup du Vietnam, en particulier de la promotion du bonheur et de la prospérité de la population.



Par conséquent, elle a dit qu'elle souhaitait élever les relations avec le Vietnam à une nouvelle hauteur.



Elle a félicité le Vietnam pour son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021 et s'est engagée à collaborer étroitement avec le Vietnam et à l'aider à bien s'acquitter de son rôle.



La prise en charge par le Vietnam de la présidence de l'ASEAN en 2020 contribuera à renforcer la collaboration entre la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE) et l'ASEAN, a déclaré Mme Juma.



Elle a indiqué que lors de son entretien avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, les deux parties ont discuté d'accords sur la protection et la promotion des investissements et sur la prévention de la double imposition, et a convenu d'élargir la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des soins de santé et des technologies de l'information, a-t-elle déclaré.



Le Kenya espère être un pont reliant le Vietnam et l’Afrique, a-t-elle ajouté.



Pour sa part, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné la nécessité de renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement entre le Vietnam et le Kenya.



Il a demandé aux ministères et aux secteurs des deux pays de redoubler d’efforts dans les négociations en vue de la signature d’accords de coopération visant à créer un cadre juridique permettant de renforcer leur collaboration multiforme.



Le Premier ministre a proposé aux deux parties de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, affirmant que le Vietnam espérait accueillir le président kényan dans les années à venir.



Les deux pays devraient se soutenir mutuellement lors de forums multilatéraux, régionaux et internationaux, a-t-il déclaré, affirmant que le Vietnam souhaitait aider le Kenya à élargir sa coopération avec les autres États membres de l'ASEAN.



Il a également demandé au Kenya de créer des conditions favorables pour que les produits vietnamiens puissent accéder au marché kényan.



Il s'est dit convaincu qu'après la visite de Mme Juma, les relations bilatérales entre le Vietnam et le Kenya seraient fortement encouragées par des projets de coopération détaillés. -VNA