Hanoi, 25 juillet (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a reçu le 25 juillet à Hanoi des investisseurs qui envisagent d'investir dans un projet de gaz naturel liquéfié dans la province de Bac Lieu (delta du Mékong).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre) et des investisseurs à Bac Lieu. Photo : VNA

Le projet a un investissement total de plus de 91.000 milliards de dongs (environ 4 milliards de dollars). Il couvrira une superficie de 100 hectares d'une capacité totale de 3.200 MW.

Si les investisseurs obtiennent le soutien et la coopération du gouvernement, des ministères et des secteurs du Vietnam, ils prévoient de commencer l'exploitation de la première turbine d'une capacité de 1.000 MW dans les trois prochaines années.



Selon le rapport des investisseurs, les émissions d'échappement de l'usine seront à un niveau bas par rapport aux projets d'énergie alimentés au charbon et il n'y a presque pas d'autres déchets qui peuvent polluer l'environnement.

Les autorités de la province de Bac Lieu ont évalué le projet comme faisable et son prix de l'électricité de 7 cents est raisonnable et inférieur à celui de l'électricité produite par les centrales alimentées au charbon, éoliennes ou solaires.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que le Delta du Mékong a un grand potentiel pour les projets énergétiques alimentés au gaz et que de nombreux investisseurs ont manifesté leur volonté de construire de telles usines dans la région.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce, d’autres ministères et agences concernés d'ajouter ce projet si possible dans la stratégie de développement énergétique du pays afin qu'il puisse commencer à produire de l'électricité en 2021.

Il a demandé au ministère du Plan et de l'Investissement, à la province de Bac Lieu et aux ministères et organes concernés d'instruire les investisseurs des procédures d'investissement.

C'est un grand projet, donc toutes les étapes doivent être strictement respectées et conformes à la réglementation, a déclaré le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, ajoutant que le projet doit minimiser ses effets sur l'environnement et que son prix doit être compétitif et performant. – VNA