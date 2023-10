Tra Vinh, 15 octobre (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 15 octobre à la cérémonie de mise en chantier du pont Dai Ngai enjambant la rivière Hâu, un affluent du Mékong, reliant les provinces de Tra Vinh et Soc Trang.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh assiste le 15 octobre à la cérémonie de mise en chantier du pont Dai Ngai. Photo : VNA

D'un coût de 8.000 milliards de dongs (327,4 millions de dollars) provenant du budget de l'État, le pont Dai Ngai fera 15 km de long le long.



Prévu d'être achevé en 2026, le pont remplacera les deux derniers ferries sur la Nationale 60, contribuant ainsi à réduire la durée du trajet entre les deux localités et depuis les provinces de Ca Mau, Soc Trang et Bac Lieu jusqu'à Hô Chi Minh-Ville.



S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre a souligné trois avancées stratégiques définies lors du 13e Congrès national du Parti, dont l'une concerne les infrastructures, notamment celles de transport, affirmant que depuis le début du 13e mandat, le Parti et l'État avaient alloué près de 100.000 milliards de dôngs aux projets de transport.



Étant donné que la région du delta du Mékong joue un rôle stratégique, les Résolutions adoptées par le Bureau politique, l'AN et le gouvernement ont mis l'accent sur le développement des infrastructures de transport dans cette région, qu'elles soient routières, fluviales, maritimes et aériennes, a-t-il déclaré, ajoutant que le projet du pont Dai Ngai s'inscrivait dans le plan directeur du réseau routier pour la période 2021-2030 avec vision à l'horizon 2050.



En présence du Premier ministre, les autorités de Trà Vinh ont dévoilé samedi soir le plan d'aménagement provincial pour la période 2021-2030, vision à l'horizon 2050.



Pham Minh Chinh a recommandé aux autorités locales d'investir en priorité dans les secteurs économiques d'excellence, en accordant une attention particulière à l'urbanisme, à la modernisation des infrastructures industrielles et à la formation des ressources humaines.

Photo : VNA

Grâce à ce projet, Tra Vinh devrait devenir l'une des principales localités du delta du Mékong d'ici 2030, avec un réseau d'infrastructures uniforme connecté avec d'autres localités de la région et du pays, at-il souligné.

La zone économique de Dinh An devrait notamment servir de moteur économique de la province et de la région dans son ensemble. Tra Vinh donnera la priorité à des secteurs tels que les énergies renouvelables, la transformation agricole et aquatique, la construction navale et les industries auxiliaires, l'aquaculture de haute technologie, les services et le tourisme avec des produits liés aux ports maritimes et à la logistique.



Le Premier ministre a souligné l'emplacement stratégique de Tra Vinh en termes d'économie, de défense et de sécurité, ainsi que son potentiel et ses atouts pour le développement socio-économique. Il a félicité la localité pour ses réalisations socio-économiques exceptionnelles, notamment une croissance du GRDP de 8,51% au cours des neuf premiers mois de cette année.



Le plan directeur créera de nouveaux espaces de développement et favorisera le développement durable des secteurs, aidant ainsi la province à maximiser son potentiel et ses forces, a-t-il déclaré.



Pour la mise en œuvre du projet, le chef du gouvernement a demandé à Tra Vinh de créer des axes de développement et des portes d'entrée majeurs, en particulier les axes le long des routes côtières, de la route nationale 60 et de l'autoroute Hong Ngu - Tra Vinh.



Il a conseillé à Tra Vinh d'optimiser les ressources locales, d'intensifier les partenariats public-privé, de se concentrer sur le développement des infrastructures de transport, d'accorder plus d'attention à la restructuration économique parallèlement à la réforme du modèle de croissance et de rationaliser davantage les procédures administratives.



A cette occasion, le Premier ministre a demandé aux ministères et agences de se coordonner étroitement avec Tra Vinh pour mettre en œuvre le plan directeur, en veillant à ce que sa mise en œuvre soit alignée sur le processus de la stratégie nationale de développement socio-économique pour 2021-2030. - VNA