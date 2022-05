Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé à la cérémonie de lancement des débats sur le cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF) qui a eu lieu, ce lundi, 23 mai, à Tokyo, au Japon, sous forme de visioconférence.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo : VNA

Cet événement virtuel a vu la participation des Premiers ministres du Japon, de l’Inde, de la Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande, de Singapour et du Vietnam ainsi que des présidents des États-Unis, de la République de Corée et des ministres de l’Économie du Brunei, de l’Indonésie, de la Malaisie et des Philippines.

Dans son allocution, le Premier ministre vietnamien, Pham Minh Chinh, a souligné la nécessité de restructurer le modèle de croissance.

Le chef du gouvernement vietnamien a exhorté à promouvoir la connexion économique vers la direction la plus durable et la plus résiliente, en tirant le meilleur parti de la force interne et externe, tout en renforçant le multilatéralisme et la solidarité internationale fondés sur la sincérité, la confiance et la responsabilité.

Selon le dirigeant vietnamien, l'événement contribuera à intensifier les échanges et le débat sérieux entre les pays et les appellera à s'unir pour résoudre d'importants problèmes régionaux et mondiaux tels que la diversification et la garantie de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, l'innovation technologique, la transformation numérique, le commerce électronique, la lutte contre le changement climatique, la réduction des émissions,le développement vert, la fiscalité et lla utte contre la corruption…

A cette occasion, le dirigeant vietnamien a réitéré la position ferme du Vietnam dans la construction d'une économie indépendante et autonome, d'une intégration internationale proactive, ainsi que dans la participation à différentes initiatives d'intégration économique internationale, contribuant de manière responsable aux efforts conjoints pour accélérer la reprise économique et le développement durable dans la région et dans le monde.

Lors des débats, les pays devront se concentrer sur l’établissement d’un cadre de coopération bénéfique pour la population, a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit d’un processus ouvert, inclusif, équilibré, et qui devra être conforme au droit international, tout en répondant aux intérêts légitimes des parties prenantes. Le Vietnam travaillera en étroite collaboration avec les pays de l’ASEAN et ses partenaires pour établir un cadre de coopération économique efficace pour la région et pour chaque pays, ainsi que pour la paix, la stabilité, la coopération, le développement et la prospérité dans la région et dans le monde.

Lors de cette cérémonie, les dirigeants ont convenu de démarrer les débats sur le cadre économique indopacifique et ont invité les pays de la région à y participer, tout en espérant que ce cadre de coopération permettra aux économies de renforcer leur résilience, leur compétitivité et leur adaptabilité dans la relance post-Covid-19. Dans les temps à venir, les débats devraient se concentrer sur quatre piliers: le commerce, les chaînes d’approvisionnement, les énergies renouvelables sans carbone et les infrastructures ou encore la fiscalité et la lutte anti-corruption. - VNA