Phu Yên, 20 février (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a participé le 20 février à la Fête de plantation d'arbres du Printemps Tân Suu (Buffle) 2021, organisée dans la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yên (Centre).

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc prend la parole à la cérémonie de lancement de la Fête de plantation d'arbres à Phu Yên . Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a déclaré que parallèlement aux programmes d'action du secteur agricole et aux efforts des localités visant à conserver et à améliorer la couverture forestière, le programme de plantation d'un milliard d'arbres au cours de la période 2021-2025 contribuera également à la couverture forestière dans des zones urbaines et rurales au Vietnam.

Photo : VNA

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a également salué les efforts de Phu Yen dans la mise en œuvre du programme de plantation de 15 millions d’arbres dans les 5 prochaines années avec un financement de la communauté sociale.

Le chef du gouvernement a également appelé des organisations et individus à continuer d'accompagner ce programme dans toutes les régions du pays.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc participe à la Fête de plantation d'arbres du Printemps à Phu Yên. Photo : VNA

Pour la période 2016-2020, Phu Yên a activement déployé un reboisement concentré sur plus de 32.000 hectares, soit une moyenne de près de 6 500 hectares de forêt / an. Le taux de couverture forestière passe de 36,4% en 2015 à 45,09% en 2020.

En 2021, la province s'efforce d'augmenter le taux de couverture forestière à 46%.

Lors de la cérémonie de lancement, de nombreuses entreprises, investisseurs, Vietjet Airlines se sont également engagés à accorder des milliards de dongs au programme de plantation de 15 millions d'arbres dans la province de Phu Yen, contribuant à la construction d'une vie verte, propre et belle avec l’objectif de développement socio-économique durable.

Samedi matin, le membre du Bureau politique et également cheffe de la Commission de la sensibilisation auprès des masse du CC du Parti, Truong Thi Mai, a assisté à la cérémonie de lancement du mouvement fête de plantation d'arbres en reconnaissance à jamais du Président Hô Chi Minh «Tet pour planter des arbres en remerciement à l'oncle Hô » à Hanoi.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de remettre un rapport au Premier ministre pour l'approbation du projet "Planter un milliard d'arbres pour la période 2021-2025 pour contribuer au développement durable du pays".

Selon le rapport, d'ici 2025, tout le pays s'efforcera de planter au moins un milliard d'arbres afin d'améliorer la qualité des forêts, d'augmenter le taux de couverture forestière, de contribuer à répondre au changement climatique, à la protection de l'environnement et à l'atténuation des catastrophes naturelles.

Sur ce milliard d'arbres, 690 millions seront plantés de façon éparse dans les zones urbaines et rurales, 310 millions de façon concentrée dans les forêts de protection et à usage spécial et forêts de production pour protéger l'environnement écologique, améliorer le paysage et répondre au changement climatique, contribuant au développement socioéconomique, à l’amélioration de la qualité de vie des populations et au développement durable du pays.

En outre, le projet vise à générer des revenus supplémentaires à partir de produits forestiers non ligneux pour la consommation grâce à des modèles d'agroforesterie, pour que les gens participent à la plantation et à la protection des arbres.

Les résultats du projet au cours de la période 2021-2025 contribueront à la mise en œuvre réussie du plan national d'adaptation au changement climatique pour la période 2021-2030, au Plan de mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le changement climatique, au Plan d'action national pour mettre en œuvre l'Agenda 2030 pour le développement durable, à la Stratégie de croissance verte...

Depuis 1960, en écho à l'appel du Président Hô Chi Minh, la fête de plantation d'arbres est organisée à chaque arrivée du printemps. Cette manifestation fait aujourd’hui partie des belles coutumes du pays, et intervient un peu plus d’un mois après le Nouvel An lunaire. - VNA