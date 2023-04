Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Selon la chaîne américaine CNN, la norme pour les hôtels de luxe au Vietnam est de plus en plus élevée et Vinpearl Landmark 81 - Autograph Collection l’a démontré.

Vinpearl Landmark 81 - Autograph Collection avec la plus haute vue du Vietnam. Photo: CNN



Vinpearl Landmark 81 - Autograph Collection est un hôtel impressionnant situé dans le bâtiment Landmark 81, à Hô Chi Minh-Ville (Sud). Culminant à 461 m, l’hôtel offre une vue sur la romantique rivière Saigon. Avec un design en verre transparent qui maximise l’espace et les vues, cet hôtel est un endroit idéal pour admirer la ville.

Vinpearl Landmark 81 - Autograph Collection compte 223 appartements de villégiature répartis en plusieurs types de chambres dotées de baies vitrées pour permettre de profiter au maximum du paysage environnant.

Le plus luxueux ici est l’appartement au 68ème étage. Cet endroit est annoncé comme la suite présidentielle la plus grande et la plus haute du Vietnam. Cet appartement de 488 m² dispose de deux salles de bains en marbre, peut accueillir jusqu’à cinq personnes, ainsi qu’un chef privé et un barman à la demande.

La piscine à débordement de l'hôtel offre une vue panoramique sur toute la ville. Photo : CNN

Le restaurant Oriental Pearl de l’hôtel propose également un menu varié, dont le pho, sans doute le plat le plus célèbre du Vietnam. Oriental Pearl rend également un plat très haut de gamme avec le bœuf wagyu.

L’hôtel dispose également de trois espaces événementiels, tous les trois dotés de terrasses extérieures.

De plus, l’hôtel dispose également d’un spa appelé Akoya, du nom d’une perle vietnamienne traditionnelle qui symbolise la beauté. Pendant leur séjour, les clients peuvent profiter d’une variété de soins de spa tels que des massages ou des soins du visage, ou passer du temps dans le sauna, le hammam ou la piscine à débordement.

Le Vinpearl Landmark 81 Hotel - Autograph Collection occupe 34 étages de ce gratte-ciel de 81 étages. Les étages restants sont des appartements privés et des attractions publiques. Les visiteurs peuvent visiter la patinoire, le cinéma, l’aire de jeux pour enfants et le centre commercial sans quitter le bâtiment, ainsi que visiter l’observatoire au 81ème étage. – CPV/VNA