Son La (VNA) – À 180 km au nord-ouest de Hanoi, le plateau de Môc Châu, dans la province de Son La, est en train de devenir une destination touristique de nombreux touristes nationaux et étrangers.

Situé à 1.000 mètres d’altitude, le plateau fait partie de la province montagneuse de Son La (Nord). Photo: vntrip

Une steppe verte et poétique avec de nombreuses expériences et découvertes uniques, une cuisine attrayante, des gens sympathiques et hospitaliers, un bon système de service... font la marque du tourisme de Môc Châu. Les 17 groupes ethniques vivant dans cette contrée créent une culture unique.

Le plateau de Môc Châu accueille les visiteurs avec des routes spectaculaires, serpentant le long des pentes des montagnes, des collines de thé et les couleurs vibrantes de fleurs chaque fois que le printemps arrive.

Môc Châu est constellé de prairies naturelles et de collines de thé verdoyantes.



La colline du thé en forme de cœur est un autre argument touristique. En plus de profiter du paysage, les visiteurs ont également la possibilité d’expérimenter le processus de collecte et de traitement du thé, et de déguster de délicieuses tasses de thé.

Le meilleur moment pour admirer une colline de thé est à l’aube, lorsque les gouttes de rosée reposent encore sur les feuilles de thé ou au coucher du soleil.

Les enfants jouent sous les feuillages des pruniers aux fleurs blanches.



Le plateau de Môc Châu possède également une industrie laitière renommée dont les produits uniques aident à ressentir la richesse de ses prairies d’altitude.

À Môc Châu, que ce soit en été ou en hiver, un jour de brouillard ou une journée ensoleillée, les visiteurs ne peuvent s’empêcher d’être émus par la beauté de ce plateau rustique. En fin d’année, le plateau se couvre de fleurs d’abricotiers blanches, de pêchers rouges.

Dans le village de Ang, une forêt de pins borde un lac poétique, considéré comme un miroir des quatre saisons.



L’écotourisme et le tourisme communautaire sont les points forts de ce plateau. Ici les visiteurs peuvent découvrir les sites pittoresques tels que grotte Doi, cascade de Dai Yem, pont de l’amour, forêt de pins du village Ang, pic Pha Luong, les 5 grottes du village Ôn, chute d’eau de Chieng Khoa…

De plus, ils peuvent découvrir des sites historiques célèbres tels que pagode Vat Hong, le fort Moc Ly, le monument du Président Hô Chi Minh, le mémorial du régiment Tây Tiên...