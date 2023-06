Photo d'illustration :VNA



Hanoï (VNA) - Le Produit intérieur brut (PIB) au premier semestre de cette année devrait augmenter de 3,72 %, juste au-dessus du taux de croissance de 1,74 % du premier semestre de 2020, au cours de la période 2011-2023.

Le chiffre a été cité par la directrice générale de l'Office général des statistiques, ministère du Plan et de l'Investissement, Nguyen Thi Huong lors d’un point presse organisé le 29 juin à Hanoï sur la situation socio-économique du deuxième trimestre et ses six premiers mois de 2023.

Au deuxième trimestre de 2023, le PIB devrait augmenter de 4,14 % par rapport à la même période l'an dernier, soit seulement plus que le taux de croissance de 0,34 % du deuxième trimestre de 2020, au cours de la période 2011-2023.

Dans l'augmentation de la valeur ajoutée totale de l'ensemble de l'économie, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a augmenté de 3,07 % (contribuant à hauteur de 9,28 %) ; le secteur de l'industrie et de la construction, 1,13 % (contribuant à 11,87 %) ; le secteur des services ; 6,33%, (contribuant à 78,85%).

"Il ne s'agit pas d'un taux de croissance élevé, mais les grands équilibres sont assurés, la macroéconomie est stable, l'inflation est maîtrisée à un niveau approprié dans le contexte de nombreuses difficultés et défis tant au pays qu'à l'étranger. L'offre et la demande de biens essentiels sont garanties, l'achat de biens et la consommation intérieure sont accélérés. Le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche a maintenu un taux de croissance stable, assurant l'approvisionnement en denrées alimentaires et biens essentiels. L’avancement du décaissement du capital d'investissement public s'est nettement améliorée, la balance commerciale des biens est restée excédentaire... », a estimé Nguyen Thi Huong.

Le point presse organisé le 29 juin à Hanoï pour rendre publics les statistiques socio-économiques du deuxième trimestre et ses six premiers mois de 2023. Photo : VNA





Au troisième trimestre de 2023, l'économie et la société continuent de faire face à de nombreuses difficultés et défis comme les évolutions dans l'économie et la politique mondiales, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire, les catastrophes naturelles, le changement climatique et les épidémies inhabituelles.

Par conséquent, atteindre l'objectif de croissance en 2023 est un énorme défi, nécessitant de grands efforts, de la haute détermination, un consensus de l'ensemble du système politique, des entreprises et des habitants. Les secteurs et les échelons doivent renforcer les prévisions, réagir rapidement dans toutes les situations, se concentrer sur la mise en œuvre efficace et synchrone des politiques pour soutenir la reprise et le développement socio-économique, a-t-elle souligné. -VNA