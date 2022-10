Le PIB en croissance d’environ 8% cette année, selon le Premier ministre. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Dans le rapport sur les résultats du développement socio-économique pour 2022 et le plan prévu pour 2023, présenté lors de la 4e session de la 15e Assemblée nationale en cours à Hanoï , le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré jeudi 20 octobre que 14 des 15 indicateurs socio-économiques cette année ont atteint et dépassé ceux de 2021.

La croissance du PIB a atteint 8,83% en 9 mois et sera estimée à 8% cette année, dépassant l'objectif fixé (6-6,5%), a-t-il indiqué. Les recettes budgétaires ont atteint 94% des prévisions, en hausse de 22% sur un an et devraient dépasser 14,3% pour l'ensemble de l'année, en hausse de 2,9% par rapport à 2021, a-t-il dit.

Cependant, le chef du gouvernement a estimé que la macroéconomie était toujours confrontée à de nombreux défis, tels que la pression inflationniste forte ; les fluctuations fortes des prix des carburants et des intrants ; le rétrécissement de grands marchés traditionnels d'exportation et d'importation ; des risques potentiels des marchés boursiers, des obligations d'entreprises et de l'immobilier, de nombreuses difficultés de la restructuration d'un certain nombre d'établissements de crédit fragiles…

Le Premier ministre a également reconnu que les salaires et les revenus des cadres, fonctionnaires, et travailleurs sont encore faibles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh présente le rapport sur les résultats du développement socio-économiques pour 2022 et le plan prévu pour 2023 devant l'Assemblée nationale. Photo: VNA



S'agissant du plan de développement socio-économique pour 2023, le chef du gouvernement a indiqué que l'objectif général était de continuer à donner la priorité au maintien de la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à la promotion de la croissance, à la garantie d'un grand équilibre de l'économie...

Une autre tâche importante mentionnée par le Premier ministre est de bien accomplir le travail de construction et de perfectionnement des institutions ; d’améliorer l'environnement de l'investissement ; d’intensifier la prévention et la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs...

Le gouvernement continue de mettre en œuvre des solutions pour renforcer la gestion et l'utilisation efficace des terres et des ressources naturelles ; la protection de l'environnement, la prévention des catastrophes naturelles, la lutte contre le changement climatique ; ainsi que pour maintenir l'indépendance, la souveraineté, l'unité nationale et l'intégrité territoriale, assurer la défense nationale, la sécurité, l'ordre social, a conclu Pham Minh Chinh. -VNA