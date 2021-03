Transformation de crevettes pour l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Au cours du premier trimestre, le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam a connu une croissance de 4,48% en variation annuelle, a annoncé lundi 29 mars à Hanoï Nguyên Thi Huong, directrice générale de l’Office général des statistiques (GSO).

Il s’agit d’un fruit des mesures drastiques prises en temps opportun par le gouvernement et le Premier ministre, ainsi que des efforts de tous les organes, secteurs, habitants et entreprises pour poursuivre la mise en œuvre du double objectif de lutte contre l’épidémie de coronavirus et de développement économique, a-t-elle déclaré.

Conférence de presse pour annoncer les statistiques socio-économiques au premier trimestre 2021. Photo: VNA

Au premier trimestre, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche a enregistré une croissance de 3,16% en glissement annuel ; celui de l’industrie et de la construction, de 6,3% ; celui des services, de 3,34%, a-t-elle précisé.

Concernant la structure économique pendant les trois premiers mois 2021, le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture/pêche a représenté 11,71% du PIB national; l'industrie et la construction, 36,45% ; et les services, 42,20%. -VNA