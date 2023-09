Le Premier ministre Pham Van Dong (droite) et le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et Premier ministre du gouvernement révolutionnaire cubain Fidel Castro visitent le bourg de Dong Ha, province de Quang Tri en septembre 1973. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'occasion du 50e anniversaire de la première visite du leader Fidel Castro au Vietnam et dans la zone libérée du Sud à Quang Tri (septembre 1973), l'ambassadeur de Cuba au Vietnam, Orlando Nicolás Hernández Guillén, a accordé à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) une interview sur la signification de cette visite et les relations entre le Vietnam et Cuba.

Selon l'ambassadeur cubain, Fidel Castro considéra la lutte du peuple vietnamien comme l'une des grandes tâches de l'humanité pour renforcer la souveraineté, l'indépendance et la dignité humaine. Lors de sa visite au Vietnam le 12 septembre 1973 et à Quang Tri le 15 septembre 1973, il réalisa son grand désir de voir de ses propres yeux la lutte, l'esprit de combat et l'héroïsme du peuple vietnamien. Ainsi, cette visite revêtait une signification particulière pour Fidel Castro, ainsi que pour le peuple des deux pays.

Les Cubains étaient très fiers de tout ce que leur commandant en chef fit à cette époque.

Par ailleurs, les deux économies vietnamienne et cubaine peuvent se compléter dans certains secteurs. Le Vietnam est un grand producteur alimentaire, avec un niveau avancé de technologie scientifique dans la production agricole-alimentaire. Ainsi, il s'agit de l'un des secteurs parmi lesquels le Vietnam peut renforcer la coopération avec Cuba, a fait savoir le diplomate cubain.

À ce jour, le Vietnam aide et coopère avec Cuba dans les domaines de la production de riz, de café et d'aquaculture. En outre, le Vietnam a fait des progrès significatifs dans le développement des énergies propres.

Le Vietnam est également une économie qui exporte une grande quantité de vêtements, d'appareils électroménagers et d'autres articles similaires, qui sont des éléments présents dans les activités commerciales et de production à Cuba pour le marché intérieur, le tourisme et l'exportation. En même temps, Cuba a développé une puissante industrie pharmaceutique ayant un niveau scientifique supérieur.

Cuba a également réalisé d'importantes réalisations scientifiques et technologiques dans la biotechnologie et l'industrie pharmaceutique. C'est pourquoi, il existe de nombreuses opportunités, non seulement pour établir des relations commerciales, mais aussi pour créer des coentreprises au Vietnam pour sortir des produits basés sur les réalisations scientifiques réalisées par la science cubaine, a déclaré l'ambassadeur cubain. -VNA