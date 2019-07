Hanoi (VNA) - Au cours des cinq premiers mois de l’année, les exportations vietnamiennes au Pérou ont atteint 113,76 millions de dollars, en hausse de 4,98% sur un an.

Les chaussures parmi les produits d'exportation phares du Vietnam au Pérou. Photo : VNA



Parmi les produits d’exportation phares durant cette période, les chaussures arrivent en tête avec 27,6 millions de dollars, suivies par les téléphones et composants, 25,28 millions.



En 2018, les exportations vietnamiennes vers le marché péruvien ont atteint environ 250 millions de dollars.

L’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), entré en vigueur en 2019 au Pérou, promet de donner un nouvel élan aux relations commerciales entre les deux pays.



Le Pérou s’est engagé à éliminer 81% des lignes tarifaires dès l’entrée en vigueur de l’accord; et 17 ans plus tard, il en éliminera 99,4%.



Le Pérou est considéré comme un marché prometteur pour les entreprises vietnamiennes. 75% des entreprises péruviennes étant des PME, les produits vietnamiens pourront facilement leur faire concurrence et même pénétrer les pays voisins comme l’Équateur, la Colombie, la Bolivie et le Brésil. – CPV/VNA