Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A l’occasion du Nouvel An lunaire 2021, Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, permanent du secrétariat, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, est allé formuler ses meilleurs voeux du Têt aux cadres et soldats de la Division 9, Corps de troupe 4.



Il a félicité la Division 9 pour ses exploits lors de ces derniers temps, soulignant qu’en 2020, la Division avait bien rempli non seulement les tâches assignées par le ministère de la Défense et la Commission militaire centrale, mais aussi les tâches imprévues.



Vo Van Thuong a demandé aux chefs et commandants de la Division d’accorder cette année une attention particulière aux activités d’édification du Parti.



Dans l’immédiat, la Division doit travailler activement avec Hô Chi Minh-Ville pour contenir l'épidémie de COVID-19, contribuant à réaliser la "double" tâche de lutte contre le coronavirus et de développement socio-économique, a-t-il déclaré. -VNA