La 3e réunion du Conseil électoral national. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Conseil électoral national a publié jeudi une résolution sur le nombre de circonscriptions électorales, la liste des circonscriptions et le nombre de députés à l'Assemblée nationale (AN) dans chacune.

Concrètement, il y aura un total de 184 circonscriptions électorales dans tout le pays.

Ho Chi Minh-Ville est la localité ayant le plus grand nombre de circonscriptions (10) et de députés (30), suivie de Hanoï avec 10 circonscriptions électorales et 29 députés.

Dans les trois autres villes de ressort central, Da Nang disposera de deux circonscriptions électorales et de six députés, Can Tho, respectivement trois et sept, et Hai Phong, trois et neuf.

Dans certaines localités densément peuplées, la province de Thanh Hoa disposera de cinq circonscriptions électorales et de 14 députés, Nghe An 5 et 13, Dong Nai 4 et 12 et Binh Duong 4 et 11.-VNA