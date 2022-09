Preben Elnef, vice-président et directeur général du groupe LEGO Vietnam. Photo: CafeF

Hanoï (VNA) - Preben Elnef, vice-président et directeur général du groupe LEGO Vietnam, a partagé la raison du choix du Vietnam comme premier pays d'Asie du Sud-Est à construire une usine d'un milliard de dollars. Et il ne s'agit pas de main-d'œuvre bon marché.



S'exprimant lors du séminaire "Transfert de la chaîne d'approvisionnement - Opportunités pour les entreprises vietnamiennes" le 15 septembre à Binh Duong, Preben Elnef a déclaré que le projet d'investissement de 1 milliard de dollars du groupe à Binh Duong sera la 6ème usine de LEGO au monde et la 2ème en Asie.



Actuellement, le groupe accélère la construction de l'usine pour sortir les premiers produits d'ici juillet 2024. Pour préparer le fonctionnement de l'usine, LEGO encourage également le recrutement au Vietnam.



"Nous voyons les meilleures conditions pour construire une usine moderne, conformément à l'orientation commerciale du groupe LEGO dans le but d'être neutre en carbone dans la production", a déclaré Preben Elnef.



Donnant la raison pour laquelle LEGO a choisi le Vietnam pour ouvrir une usine, le fabricant danois a déclaré que cela ne venait pas de la main-d'œuvre bon marché, mais plutôt du développement du marché vietnamien, permettant au groupe d'étendre le réseau mondial de sa chaîne d'approvisionnement, ainsi que de rapidement répondre à l'évolution de la demande des consommateurs.



Selon Preben Elnef, le Vietnam est le premier pays d'Asie du Sud-Est où le groupe construit une usine, et ce grâce à une main-d'œuvre capable de répondre à ses exigences. De plus, Binh Duong a connu un grand développement ces dernières années avec des infrastructures appropriées en relation avec la région et le monde, assurant la vision de développement de LEGO pour ces 20 prochaines années./.-CPV/VNA