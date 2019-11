Panorama du colloque. Photo: VNA



Tokyo (VNA) - Un colloque sur le patrimoine mondial du Vietnam et de l'UNESCO a eu lieu vendredi à Tokyo.

Organisé par l'ambassade du Vietnam au Japon en collaboration avec l'organisation à but non lucratif de l'Institut du patrimoine mondial du Japon, il a attiré la participation d'une centaine de représentants des voyagistes du Vietnam, du Japon et de l'Association du tourisme du Japon.

Prenant la parole au colloque, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam a déclaré que le Vietnam et le Japon disposaient des similitudes culturelles. La vieille ville de Hoi An, patrimoine mondial du Vietnam, est imprégné de la culture japonaise qui a été introduite au Vietnam depuis le 16ème siècle. Parmi près d'un million de touristes japonais venus au Vietnam, de 60% à 70% ont rendu visite à Hoi An.

Hoi An est la fierté non seulement du Vietnam mais encore du monde dont le Japon.

Le chef adjoint du Département de la diplomatie culturelle et de l'UNESCO du ministère des Affaires étrangères Tran Quoc Khanh a présenté le potentiel patrimonial du Vietnam avec 38 patrimoines mondiaux reconnus par l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). 800.000 Japonais parmi 13 millions de touristes étrangers sont venus au Vietnam. Selon les prévisions, en 2020, le Vietnam devrait accueillir un million de touristes japonais.

Pour sa part, le président de l'Institut du patrimoine mondial du Japon Todashi Sugaya a également présenté le patrimoine mondial du Japon. Selon le rapport de l'Office National du Tourisme Japonais (JNTO), le nombre de touristes vietnamiens au Japon en juillet dernier a augmenté de 21,8% en glissement annuel, atteignant 40.800 arrivées.

A cette occasion, certains voyagistes japonais ont étudié les possibilités de coopération touristique avec les provinces de Bac Giang, Quang Tri, Bac Ninh, Binh Thuan, etc. -VNA