Hô Chi Minh-Ville (VNA) – De ses plus de 320 ans d’histoire, Hô Chi Minh-Ville, autrefois Gia Dinh-Saigon, garde aujourd’hui plus de 170 sites classés au patrimoine municipal ou national. Elle espère en faire des attractions touristiques qui contribueront à la préservation de son identité culturelle.

Le Palais de la Réunification. Photo : vntrip.vn

Les 170 sites patrimoniaux de Hô Chi Minh-Ville sont classés en trois catégories: archéologie, art-architecture et histoire.



En 2019, la ville a accueilli plus de 8,6 millions de touristes étrangers et 32,7 millions de visiteurs vietnamiens. La plupart d’entre eux ont visité la cathédrale Notre-Dame, la Poste, l’Opéra, le Palais de la Réunification, le marché Bên Thành, la rue piétonne Nguyên Huê… Autant de sites incontournables qui figurent dans tous les guides de voyage. Très peu se sont intéressés en revanche aux sites purement historiques.



Pour Nguyên Thi Hông Phuong, une touriste venue de Ha Long, c’est très dommage. «Avant de venir, j’ai consulté Internet et j’avoue que je n’ai pas trouvé grand chose sur les sites historiques de Hô Chi Minh-Ville», raconte-t-elle. «Pour donner aux touristes l’envie de découvrir ces sites, il faudrait vraiment que la ville leur donne plus d’informations».

La cathédrale Notre-Dame. Photo : VOV



Le Docteur Nguyên Duc Hiêp, qui travaille pour le Département de l’environnement et du patrimoine de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, a écrit trois livres consacrés à la région Saigon-Cho Lon. D’après lui, la meilleure façon, pour attirer les touristes sur les sites patrimoniaux à Hô Chi Minh-Ville, serait de leur raconter des histoires.

“Ça ferait plaisir aux touristes, en arrivant sur un lieu, de savoir qu’une célébrité l’a visité avant eux. Un panneau d’indication pourrait faire l’affaire. En France, on voit sur quelques sites la légende ‘Hô Chi Minh a vécu ici’. Peu importe si la célébrité est originaire de la ville ou non, c’est un honneur et même un atout touristique pour celle-ci d’avoir accueilli une personnalité de portée internationale», fait-il observer.

Au fil du temps, un patrimoine gagne en valeurs culturelles, lesquelles peuvent se transformer en valeurs économiques. C’est un cercle vertueux. Une bonne conservation et une bonne valorisation des sites permettent de créer des emplois et d’attirer des touristes, lesquels apporteront des revenus qui pourront être utilisés pour conserver et remettre en état les sites… Les autorités de Hô Chi Minh-Ville l’ont bien compris. Elles ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour valoriser son patrimoine culturel, artistique, architectural et historique. – VOV/VNA