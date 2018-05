Le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental, lors de la conférence de presse du gouvernement, le 3 mai à Hanoï. Photo : http://thuonghieucongluan.com.vn



Hanoï (VNA) – « Le Parti et l’Etat respectent toujours la liberté de religion et de croyance ainsi que le principe de laïcité, et assurent toujours ce droit du citoyen », a affirmé le ministre Mai Tien Dung, lors de la conférence de presse du gouvernement organisée le 3 mai à Hanoï.



Devant des questions de journalistes sur les activités de quelques groupes baptisés « Eglise de Dieu Société de la Mission Mondiale Religion », le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental, a indiqué qu’il s’agissait d’une organisation d’origine étrangère selon des rapports des organes compétents.



« La loi sur les croyances et les religions donne des conditions favorables aux activités des religions », a souligné le ministre, ajoutant que les abus de religions et les actes illégaux seraient sévèrement sanctionnés.



De son côté, le vice-ministre de l’Intérieur, Nguyen Duy Thang, a déclaré que la loi sur les croyances et les religions interdit les actes allant à l’encontre des belles traditions et de l’éthique sociale du Vietnam, dont le respect des ancêtres.



Il a annoncé que les organes compétents avaient lancé des campagnes de communication pour aider les citoyens à comprendre clairement les activités des groupes « Eglise de Dieu Société de la Mission Mondiale Religion » et à éviter de tourner le dos à leurs familles.



Le vice-ministre a réaffirmé la volonté des organes compétents de respecter la liberté des religions du citoyen, avant d’insister sur la nécessité d’indiquer les violations. -VNA