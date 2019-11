Hanoi (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a affirmé lundi 18 novembre que le Parti et l’État vietnamiens considèrent toujours l’éducation et la formation comme la première politique nationale.

La présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân prend la parole lors de la cérémonie à l'Université nationale d'économie de Hanoi, le 18 novembre. Photo: VNA

Elle a déclaré que la formation de ressources humaines de qualité est l’une des trois avancées majeures, et que le Parti et l’État vietnamiens ont toujours accordé une attention particulière à l’investissement et la promulgation des politiques à cette fin.La dirigeante vietnamienne s’est exprimée lors d’une cérémonie à l’Université nationale d’économie (NEU) à l’occasion de la Journée des enseignants vietnamiens (20 novembre).Dans le contexte de l’édification de l’économie basée sur la connaissance et de la participation active à la quatrième révolution industrielle, les universités vietnamiennes ont un rôle très important à jouer pour apporter des contributions concrètes à la formation de ressources humaines de haute qualité pour l’économie nationale, a-t-elle indiqué.Nguyên Thi Kim Ngân a exprimé sa conviction que la NEU continuera à se développer à hauteur de sa position d’une université clé nationale, d’un établissement de recherche scientifique de premier plan en économie et en gestion des affaires.L’université devrait mettre l’accent sur l’amélioration des capacités et des compétences de ses étudiants, de manière à répondre aux besoins non seulement des entreprises nationales mais aussi des entreprises internationales et à attirer des talents dans ses travaux de formation et de recherche scientifique, a-t-elle ajouté. – VNA