Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Nguyen Phu Trong. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Nguyen Phu Trong a écrit un article intitulé "75 ans glorieux de l’Armée populaire du Vietnam sous la direction du Parti".

Dans son article, il a affirmé qu’au cours des 75 ans d’édification, de combat et de développement (22 décembre 1944-22 décembre 2019), l'Armée populaire du Vietnam qui était toujours une force centrale, avec l'ensemble du Parti et du peuple, ont fait des exploits glorieux durant le processus de lutte révolutionnaire pour la libération et la réunification nationale d’hier, et l’œuvre d’édification et de défense nationale d’aujourd’hui. Ces victoires sont la cristallisation convergée par de nombreux facteurs, dont la direction complète, absolue et clairvoyante du Parti à l’égard de l’armée est le facteur décisif.

Dès sa fondation et durant le processus de direction de la Révolution vietnamienne, le Parti a toujours appliqué, de manière créative, le marxisme-léninisme et la pensée de Ho Chi Minh pour construire une armée de nouveau type, adaptée aux circonstances et aux conditions concrètes du Parti. Il a affirmé la nécessité d'organiser et de diriger l'armée pour qu'elle devienne une force centrale pour combattre l'ennemi, mettre en œuvre avec succès la cause de la libération et de défense nationales.

Durant la résistance contre les colonialistes français, l'armée a remporté de grandes victoires, notamment celle de la Campagne hiver-printemps 1953 -1954, qui culmine avec la bataille de Dien Bien Phu, a obligé le gouvernement français à signer les Accords de Genève 1954.

Pour la première fois dans l'histoire contemporaine, une armée équipée d'armes rudimentaires a vaincu une armée de métier, ce marquant l'effondrement du colonialisme et promouvant vigoureusement le mouvement de libération nationale dans le monde entier.

Dans la résistance contre les agresseurs américains pour l’indépendance du pays, toute l’armée, tout le Parti, tout le peuple ont fait échouer les stratégies de guerre américaines. Les grandes victoires de l’armée et du peuple ont forcé les États-Unis à signer l'Accord de Paris sur le Vietnam pour s'engager à mettre fin à la guerre, créant une prémisse pour l’offensive générale et de l'insurrection du Printemps 1975, qui a abouti à la campagne historique Ho Chi Minh, à la libération du Sud, à la réunification nationale, mettant fin à une trentaine d’années de résistance pleines de difficultés et de sacrifices, mais aussi très héroïque et glorieuse.

Outre la lutte pour la libération nationale, avec l'esprit d'un prolétariat international, l’armée vietnamienne a étroitement coopéré avec les forces armées et le peuple du Laos et du Cambodge pour lutter contre l'ennemi commun. Dès la fin de la résistance contre les agresseurs américains, l’armée est immédiatement entrée dans une bataille acharnée pour protéger la frontière de la Patrie et assumer un noble devoir international : aider le peuple cambodgien de sortir du génocide.



Lors du processus de l’édification et de la défense nationales à l’heure actuelle, l'armée continue de bien remplir la fonction d'une force armées de travail et de production, d’un conseiller actif du Parti et de l'État sur les questions militaires et de défense, d’élaboration des lignes stratégiques pour protéger la Patrie. L’armée a mené à bien les activités extérieures dans la défense, contribuant à créer un environnement de paix et de stabilité pour le développement du pays.



Au cours des 75 dernières années, à n'importe quelle période révolutionnaire, même dans les périodes les plus acharnées, le Parti communiste du Vietnam est toujours leader absolu et direct dans toutes les activités de l'Armée populaire du Vietnam. C'est un facteur important pour assurer le succès de la cause de l’édification et de la défense de la Patrie et c'est aussi un facteur décisif pour le développement et de la victoire de l'armée.

Dans les temps à venir, la situation mondiale et régionale continuera de connaître des développements compliqués et imprévisibles, les défis de sécurité non traditionnelle se multiplieront et la concurrence stratégique entre les puissances sera plus acharnée. La situation en Mer Orientale présente des risques. La tendance de connectivité, la mondialisation et la 4e révolution industrielle ont produit et produisent de grands effets sur tous les pays, et ce sur de nombreux aspects.

Au Vietnam, malgré les réalisations socio-économiques, la stabilité économique ne s’avère pas encore solide. Les potentiels du pays continuent d’être renforcés, le statut national sur la scène internationale s’améliore. Cependant, il existe encore de nombreux défis et difficultés. Les forces hostiles accélèrent leurs complots d’ « évolution pacifique », d’ « auto-évolution », d’ « auto-transformation », de « dépolitisation » et de « civilisation » de l’Armée, notamment avant, pendant et après les congrès des organisations du Parti de tous niveaux et le 13e Congrès national du Parti.

L’édification et la défense de la Patrie pose de nouvelles exigences difficiles. La lutte du peuple vietnamien pour la défense de la souveraineté maritime et insulaire et de l’intégrité territoriale va durer et rencontrer des difficultés compliquées.

En 2020 et dans les années suivantes, les missions de l’Armée seront de plus en plus lourdes. Maintenir et renforcer la direction absolue et directe du Parti revêtent une signification décisive pour que l’Armée puisse accomplir ses missions.

Avec ses 75 ans de développement et placée sous la direction du Parti, l’Armée populaire du Vietnam réalisera de nouveaux exploits pour glorifier le pays. -VNA