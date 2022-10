Lam Van Man, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang donne son discours. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation du Parti communiste du Vietnam, conduite par Lam Van Man, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang, a assisté au 24e Congrès du Parti communiste indien, qui a eu lieu du 14 au 18 octobre dans la ville de Vijayawada, État de l'Andhra Pradesh en Inde.

Le congrès a élu 125 membres du Conseil national, 31 membres du Comité central et 11 membres du Bureau Politique. Doraisamy Raja a été réélu secrétaire général du Comité central du Parti pour le 24e mandat.

Lam Van Man (droite), membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti de Soc Trang et Doraisamy Raja, secrétaire général du Comité central du Parti pour le 24e mandat. Photo : VNA



Le chef de la délégation vietnamienne a prononcé un discours de bienvenue et remis un message de félicitations du Comité central du Parti communiste du Vietnam au secrétaire général du Parti communiste indien.

Lors d’une réception de la délégation vietnamienne, Doraisamy Raja a hautement apprécié le rôle, le prestige et l'expérience de leadership du Parti communiste du Vietnam ; a exprimé sa volonté de renforcer davantage la solidarité, l'amitié et la coopération entre les deux Partis en particulier et entre les deux pays et les deux peuples, en général.

En Inde, la délégation du Parti communiste du Vietnam a aussi eu des contacts et des échanges avec des dirigeants de Partis politiques dont le Président du Parti communiste du Bangladesh, le vice-président du Parti communiste népalais marxiste-léniniste uni (CPN-UML), le secrétaire du Comité central du Parti communiste portugais. Les rencontres visaient à saisir la situation mondiale et régionale, la situation des Partis au pouvoir, communistes et de gauche ; à échanger des mesures pour promouvoir les relations partisanes, à renforcer la coopération entre les localités, et à informer du développement socio-économique au Vietnam. - VNA