Drapeau national, paneaux et affiches à Hanoi en l’honneur du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – De nombreux experts et universitaires internationaux interviewés par l’Agence vietnamienne d’information (VNA) ont affirmé le leadership du Parti communiste du Vietnam (PCV) depuis sa création il y a 92 ans (3 février 1930-2022).Selon eux direction judicieuse du PCV est le fondement et le facteur principal déterminant chaque victoire de la révolution vietnamienne, répondant non seulement à l’aspiration sacrée "à l’indépendance, à la liberté et au bonheur" du peuple, mais a également créé de nombreux miracles pour le Vietnam, contribuant ainsi à concrétiser l’aspiration du pays à rendre le pays prospère et heureux.Le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique (PT), Alberto Ayana Gutiérrez, a déclaré que les glorieuses victoires de la révolution vietnamienne au cours des 90 dernières années sont dues à de nombreux facteurs, notamment le programme, les orientations et la bonne direction du PCV.Il a souligné l’application créative du marxisme-léninisme et de la pensée Hô Chi Minh dans la réalité vietnamienne, promouvant les belles valeurs traditionnelles et la quintessence culturelle de l’humanité, le sacrifice, la lutte, le travail créatif de tout le peuple et la solide solidarité sous la direction du PCV.Alberto Ayana Gutiérrez a déclaré que pendant la révolution nationale démocratique d’hier et l’œuvre de construction du socialisme d’aujourd’hui, avec l’œuvre de rénovation, le PCV a élaboré des choix de valeurs théoriques et pratiques.Il a salué le patriotisme, la longue tradition de lutte contre les envahisseurs étrangers pour l’indépendance et la liberté, et les succès du Vietnam sur le chemin de la construction et du développement du pays qui jouit d’un rôle et d’une position croissants sur la scène internationale.Rosario del Pilar Pentón Díaz, membre du Comité central du Parti communiste cubain, rectrice de l’École du Parti Ñico López, a souligné la vision dialectique et la force de la volonté du PCV dans le choix de la voie du socialisme au Vietnam.Dans les œuvres choisies de recherches thématiques intitulées "Parti communiste du Vietnam : une nouvelle ère de l’histoire", publiées par le Centre d’études sur le Vietnam et l’ASEAN de l’Institut des études d’Extrême-Orient de l’Académie des sciences de Russie, les chercheurs prestigieux russes et internationaux ont clarifié les riches leçons d’expérience apprises sur l’histoire du PCV, soulignant le rôle du PCV dans l’histoire moderne du Vietnam.Cet ouvrage publié au seuil du 92e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2022), est composé de 17 rapports sélectionnés parmi les documents présentés lors d’une table ronde internationale organisée du 19 au 20 mai 2021 sur le thème «Le Parti communiste du Vietnam (PCV) dans l’œuvre de construction nationale et les résultats du 13e Congrès national du PCV».Le professeur Vladimir Kolotov de l’Université de Saint-Pétersbourg, directeur de l’Institut Hô Chi Minh, a présenté une analyse de la stratégie de développement du Vietnam exposée dans les documents du 13e Congrès national du PCV et de grands traits du le système politique moderne du Vietnam.Il a souligné que la stabilité politique au Vietnam est particulièrement remarquable dans un contexte d’instabilité croissante dans le monde et la région. Selon le chercheur, la direction du PCV examine toujours attentivement les changements des conditions dans et hors du pays pour proposer des tactiques et stratégies de développement adaptées pour atteindre les objectifs fixés pour chaque période.Dans un article publié dans le journal polonais Trybuna, Piotr Gadzinowski a indiqué que selon l’indice Happy Planet, ou indice de la planète heureuse (IPH), le Vietnam est actuellement classé 5e sur le total de 140 pays évalués, alors que le pays avait occupé la 121e position il y a 30 ans.Il a été particulièrement impressionné par le programme stratégique à long terme de développement socio-économique présenté et discuté au 13e Congrès national du PCV, estimant qu’avec une stratégie spécifique et la direction du PCV, le Vietnam atteindra son objectif de construire une nation "prospère et heureuse".La directrice du Centre de l’ASEAN à l’Institut d’État des relations internationales de Moscou (MGIMO), Ekaterina Koldunova, a mis en avant les réalisations de la politique d’équilibrage dans le processus d’intégration du Vietnam dans le système international, ainsi que la manière dont la direction du pays a relevé de nouveaux défis.Le professeur associé Piotr Tsvetov, de l’Académie diplomatique du ministère russe des Affaires étrangères, a présenté les résultats de l’analyse comparative des documents des congrès précédents et du 13e Congrès national du PCV. Il a souligné que le Vietnam a consolidé sa position sur la scène internationale et maintenu sa politique de diversification et de multilatéralisation des relations internationales.Le site Internet de l’Organisation internationale de recherche Vivekananda (Inde) a estimé que les réalisations du Vietnam au cours des 35 années de rénovation, en particulier au cours des cinq années de mise en œuvre de la résolution du 12e Congrès national du PCV ainsi que les objectifs ambitieux fixés par le 13e Congrès national du PCV reflètent le fait que sous la direction du PCV, le Vietnam peut surmonter de nombreux défis sur son chemin du développement. – VNA