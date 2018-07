L'ambassadeur vietnamien en Grèce, Nguyen Manh Cuong (droite) et le secrétaire général du KKE, Dimitris Koutsoumpas. Photo: VNA



Athènes (AVI) - L'ambassadeur vietnamien en Grèce, Nguyen Manh Cuong, a rendu jeudi, à Athènes, une visite de courtoisie au secrétaire général du Parti communiste de Grèce (KKE), Dimitris Koutsoumpas.

Nguyen Manh Cuong a exprimé sa satisfaction devant le développement des relations entre les deux pays en général, et entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le KKE en particulier, ainsi que l’intensification de l’échange de délégations de tous niveaux et de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.

Il a informé le dirigeant du KKE des résultats positifs de la visite officielle en Grèce au début du mois de juillet du vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh.



Le secrétaire général du KKE a demandé aux deux Partis de renforcer leur coopération et leur partage d’informations concernant leurs pays, régions et le monde.

« Le KKE est prêt à jouer le rôle de passerelle entre les deux Partis et deux pays pour resserrer leur amitié et leur coopération » a-t-il souligné.

Dimitris Koutsoumpas a également informé d’une série d'activités organisées par le KKE d’ici novembre pour marquer son centenaire et se préparer à la 20e Conférence internationale des partis communistes et ouvriers à Athènes en novembre 2018. Il a déclaré attendre la participation du PCV à ces événements. -VNA