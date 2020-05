Hanoi (VNA) - Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt, a déclaré que le partenariat intégral entre le Vietnam et les États-Unis s’est développé dans divers domaines au cours des dernières années, y compris dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Doàn Khac Viêt. Photo : NLD

Le diplomate a fait cette déclaration lors de la conférence de presse périodique du ministère à Hanoi le 28 mai, en réponse aux questions des journalistes concernant la remise prochaine par les États-Unis d’un grand navire de patrouille au Vietnam.Les deux pays promeuvent des relations de défense bilatérales, y compris dans la sécurité maritime et l’amélioration de la capacité d’application de la loi en mer, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et le monde, a-t-il déclaré.Il a rappelé que ces relations se basent sur les accords conclus par les deux parties, y compris le Protocole d’accord de 2011 pour faire progresser la coopération bilatérale en matière de défense, la Déclaration sur la vision commune de 2015 sur les relations en matière de défense et le Plan d’action pour la coopération en matière de défense pour 2018-2020. – VNA