Photo : skp.vn



Hanoï (VNA) - Le parc national de Cuc Phuong vient d'être honoré par les Asia Pacific Tourism Awards en tant que « principal parc national d'Asie 2021 ». C'est la troisième année consécutive qu'il remporte ce titre (2019, 2020 et 2021).



Le parc national de Cuc Phuong a dépassé de nombreux grands rivaux tels que les parcs nationaux de Chitwan (Népal), Kinabalu (Malaisie), Komodo (Indonésie), Minneriya (Sri Lanka) et Taman Neqara (Malaisie). Cela continue d'affirmer l'attractivité de l'écotourisme du Vietnam sur la carte touristique régionale et mondiale.



Créé en 1962, Cuc Phuong a été le premier parc national du Vietnam. À environ 120 km de Hanoï et sur le territoire des trois provinces de Ninh Binh, Hoa Binh et Thanh Hoa, le parc national couvre plus de 22.000 hectares (dont la moitié de la superficie constituée de montagnes calcaires). Cuc Phuong abrite plus de 2.200 plantes supérieures et mousses (dont de nombreuses orchidées rares, des plantes médicinales et de nombreuses espèces d'arbres répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam), 122 espèces de reptiles, 66 de poissons, près de 2.000 d'insectes, 135 de mammifères (dont de nombreuses espèces rares et précieuses comme langur de Delacour, panthère nébuleuse, ours du Tibet) et plus de 300 oiseaux nicheurs.



Le parc national de Cuc Phuong possède également un réseau de belles grottes d'une grande valeur archéologique telles que Son Cung, Pho Ma Giang… Certaines gardent encore des traces d'hommes préhistoriques, qui vécurent ici il y a environ 7.500 à 12.000 ans.



Les visiteurs peuvent marcher ou faire du vélo dans la forêt vierge, observer la faune la nuit, observer les reptiles, les amphibiens et les insectes, en savoir plus sur la communauté ethnique locale, visiter le Centre de sauvetage des primates, premier centre de conservation des carnivores et des pangolins au Vietnam, visiter de l'arbre chò millénaire, faire du kayak… Toutes sont des activités touristiques associées à la protection de la nature.



Cuc Phuong a un climat très frais, surtout en été. Les visiteurs pourront se détendre dans l'espace vert et frais des montagnes et des forêts, admirer la beauté et les moments magiques de la nature, faire du camping avec des activités de découverte, de recherche sur la culture, l'histoire, ou découvrir la vie des locaux.



La diversité et la richesse de l'écosystème ont fait de Cuc Phuong une destination écologique réputée à ne pas manquer pour les touristes qui aiment les voyages expérientiels et la nature sauvage./.-CPV/VNA