Des plats vietnamiens mis en valeur grâce à la sauce nuoc mam. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un buffet « nuoc mam » (saumure de poisson) des trois régions sera organisé par la Maison culturelle des femmes de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec Bakafoodau à Hô Chi Minh-Ville, vendredi 27 décembre.



À l'occasion du buffet « nuoc mam » (saumure de poisson) des trois régions, des centaines de participants sont attendus. Ils pourront tester des plats servis avec 30 variétés différentes de saumure de poisson. Concoctés dans la tradition, ces plats refléteront le vrai goût de la sauce « nuoc mam » selon les différentes régions.



En plus de savourer de délicieux mets, les invités pourront également profiter de ce moment de partage pour parler de leur amour pour cette sauce. Cet évènement débutera à 13h00 et se terminera à 22h00.



Par ailleurs, le public aura la possibilité d'apprécier le « bún mam » du Sud magnifié par l'actrice Kim Xuân. De son côté, l'artiste Viên Trân cuisinera d’une façon inattendue le « nuoc mam » avec des légumes.



De plus, tous les deux seront juges pour le concours culinaire qui se déroulera entre 13h00 et 17h00. Les participants recevront des prix de la part du comité d’organisation.



Cette fête du « nuoc mam » des trois régions permet aux participants de mieux comprendre ce qu’est la saumure de poisson et découvrir les meilleures techniques pour la sublimer dans la gastronomie vietnamienne. -CVN/VNA