L’ambassadeur des Etats-Unis, Daniel J. Kritenbrink, effectue la cérémonie de libération de carpes dans la pagode de Kim Lien, à Hanoï. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) – A chaque arrivée du Têt (Nouvel An lunaire), non seulement les Vietnamiens l’attendent avec impatience, mais les étrangers vivant et travaillant au Vietnam sont également désireux de profiter d'une fête traditionnelle pleine d'identité nationale vietnamienne.



L’ambassadeur des Etats-Unis, Daniel J. Kritenbrink, a déclaré que cette année était la quatrième année qu’il fêtait le Têt vietnamien. Pour la première année, il avait appris à emballer le “banh chung” (gâteau de riz gluant traditionnel vietnamien). Pour la deuxième année, il avait visité un jardin de pêches et appris à greffer des pêches. L'année dernière, il avait visité la pagode de Kim Lien et effectué la cérémonie de libération de carpes.



Pour le Nouvel An lunaire du Buffle, il a l’intention de s’offrir un repos relaxant à Hanoï et de passer du temps avec des amis. Ce sera probablement son dernier Tet au Vietnam en tant qu'ambassadeur, donc ce sera une période spéciale pour lui.



S’agissant des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis, Daniel J. Kritenbrink a rappelé que les Etats-Unis avait accordé au Vietnam plus de 13 millions de dollars et 100 ventilateurs pour l’assister dans le combat contre le coronavirus. L’ambassadeur a apprécié le fait que le peuple et le gouvernement vietnamiens aient fait don de millions de masques et d’équipements médicaux de protection pour soutenir les États-Unis. Il a affirmé que le Vietnam était devenu l'un des meilleurs amis et partenaires de son pays dans la région.



L'ambassadeur Daniel J. Kritenbrink a déclaré espérer que les deux pays continueraient de bâtir et d'approfondir la confiance et le respect mutuels.



De son côté, l’ambassadeur de France, Nicolas Warnery, a raconté qu'il avait passé plusieurs Têt au Vietnam. Pour lui, le Nouvel An vietnamien est imprégné d'identité nationale et de caractéristiques culturelles incomparables des Vietnamiens.



L’ambassadeur français a déclaré apprécier les réalisations du Vietnam en 2020, dont la présidence vietnamienne de l’ASEAN et l’accomplissement de ses responsabilités pendant la première année de son mandat de deux ans (2020-2021) en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



Nicolas Warnery a affirmé sa volonté de promouvoir le partenariat stratégique entre le Vietnam et la France, de resserrer les liens politiques bilatéraux et d’accélérer les projets dans l’économie, la culture, l’enseignement supérieur, la protection de l’environnement...-VNA