Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO), en coordination avec la Sangha bouddhiste du Vietnam (VBS) affiliée dans la mégapole du Sud, a organisé lundi 11 avril dans la pagode Phô Minh une cérémonie de célébration du Nouvel An du Laos (Boun Pimay), de la Thaïlande (Songkran), du Cambodge (Chol Chnam Thmay) et du Myanmar (Thingyan).



Le vénérable Thich Thiên Tâm, vice-président du conseil exécutif de la VBS et vice-président du chapitre de la VBS à Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la célébration a pratiquement promu la solidarité et les relations étroites entre les peuples du Vietnam, du Cambodge, du Laos, du Myanmar et de la Thaïlande dans l’œuvre de promotion de la paix et du développement de chaque pays et de la région.



Il a adressé ses voeux de bénédictions au personnel des consulats généraux et aux communautés des Lao, Cambodgiens, Thaïlandais et Birmans au Vietnam, exprimant son espoir qu’ils s’uniront pour surmonter les difficultés causées par la pandémie de Covid-19, réalisant ainsi le bonheur, la paix et de plus grands succès.



Au nom des consulats généraux des pays du Vietnam, Wiraka Mudhitaporn, consule générale de Thaïlande à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa joie d’assister à la célébration, et son impression devant la prévenance et l’intérêt des autorités et des habitants locaux à eux accordés.



L’événement a aidé les peuples des cinq pays à se rapprocher les uns des autres, soulignant leur solidarité envers les objectifs de développement de chaque nation, a ajouté la diplomate.



La présidente de l’Association d’amitié Vietnam-Asie du Sud-Est de l’HUFO, Phan Thi Hông Xuân, a déclaré que l’événement avait aidé les habitants des pays à mieux comprendre la culture de chaque nation, diffusant et préservant ainsi les valeurs culturelles traditionnelles, inculquant le patriotisme aux jeunes et contribuant à stimuler la demande touristique post-pandémie.



L’événement démontre également la responsabilité communautaire des pays à s’unir pour construire la Communauté socio-culturelle de l’ASEAN (ASCC), a-t-elle déclaré.



Lors de l’événement, les participants ont pratiqué les rituels traditionnels des festivals, à commencer par le nettoyage et l’ondoiement des statuettes de Bouddha avec de l’eau parfumée où flottent des pétales de fleurs multicolores et à l’aide de boules de coton blanc. – VNA