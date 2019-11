Hanoi (VNA) - Le Vietnam est l’un des partenaires potentiels de l’Union européenne (UE) dans divers domaines, a déclaré le nouvel ambassadeur de l’UE au Vietnam, Giorgio Aliberti.

L'ambassadeur de l’UE au Vietnam, Giorgio Aliberti. Photo: VNA



Le diplomate a fait cette déclaration lors d’une conférence de presse, mardi 12 novembre à Hanoi, après avoir officiellement pris ses fonctions au Vietnam.Giorgio Aliberti a déclaré qu’il était heureux de constater le développement vigoureux des relations de coopération entre l’UE et le Vietnam ces dernières années.L’UE attache une grande importance à la coopération avec le Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que les relations bilatérales s’étaient illustrées au travers de la signature de nombreux accords importants.L’ambassadeur a exprimé sa bonne impression sur le Vietnam et ses habitants et a partagé ses principales priorités au cours de son mandat de quatre ans au Vietnam.Il a déclaré que l’UE appréciait grandement les efforts déployés par le Vietnam en matière de protection de l’environnement, de prévention et de réduction des impacts du changement climatique.Dans les temps à venir, l’UE continuera à soutenir le Vietnam dans ces domaines avec de bonnes politiques, a-t-il indiqué.Il a affirmé que l’UE donnera la priorité à la fourniture de technologies au Vietnam et au partage d’expériences pour aider le pays à développer son économie numérique.L’ambassadeur a également évoqué les contenus des relations entre le Vietnam et l’UE dans un avenir proche, après la signature récente par les deux parties de plusieurs accords importants. – VNA