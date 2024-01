Hanoï (VNA) - Le nombre des visiteurs vietnamiens au Japon en 2023 a dépassé celui de 2019, soit avant l'épidémie de COVID-19, a annoncé mardi l'Agence japonaise de promotion du tourisme au Vietnam (JNTO).En 2023, les visiteurs vietnamiens au Japon ont atteint un nombre record de 573 900 personnes, soit une augmentation de 15,9% par rapport à 2019 (495 051 personnes). Le Vietnam fait désormais partie des 10 plus grands marchés touristiques du Japon.Pour continuer à attirer les touristes vietnamiens, le bureau de JNTO au Vietnam poursuivra ses activités de promotion en se basant sur les trois stratégies clés définies par le gouvernement japonais dans sa nouvelle politique touristique : "tourisme durable", "augmentation de la consommation" et "attraction des visiteurs locaux". La promotion du tourisme et la coopération entre les deux pays contribueront à favoriser les échanges touristiques entre le Vietnam et le Japon.Actuellement, le Japon mène une campagne de promotion touristique pour l'année 2024 en ciblant ses atouts tels que la saison de floraison des cerisiers fin mars-début avril, notamment dans les villes de Tokyo, Kyoto et Osaka. De plus, le Japon rouvrira l'arène de Sumo cet été au parc Namba, à Osaka, pour permettre aux visiteurs internationaux d'assister à ces combats emblématiques de la culture japonaise.En outre, le Japon organisera le 15 février à Tokyo le plus grand événement de tourisme MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions). Cet événement réunira plus de 80 unités, dont des agences de promotion de conférences, des organisateurs de MICE, des hôtels japonais et de nombreux acheteurs internationaux. -VNA