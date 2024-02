Hanoï, la capitale du Vietnam, se classe à la 17e position dans la liste des 25 destinations gastronomiques les plus attractives au monde, selon le classement de TripAdvisor, l'un des plus grands sites web de voyage.

Hanoï a été honorée dans deux catégories du Travelers’ Choice Best of the Best 2024 par TripAdvisor – la plus grande plateforme de conseils de voyage au monde.