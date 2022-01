Hanoi (VNA) – Le nombre d’entreprises, de coopératives et de ménages commerciaux a connu une hausse notable alors que celui d’organes administratifs s’est amenuisé, a-t-on appris du recensement général de l’économie et des organes administratifs de 2021.

La dynamique des entreprises se confirme. Photo : VNA



Le pays recensait près de 15.300 coopératives, en hausse de 17,5% par rapport à 2016, employant 169.600 salariés, en baisse de 15,6% par rapport à 2016. Le nombre de coopératives a progressé de 3,5% en glissement annuel sur la période 2016-2020 alors qu’il a régressé de 0,8% par an en 2011-2016.Près de 5,2 millions de ménages commerciaux ont été dénombrés en 2020, soit un bond de 5,7% comparé à 2016. Le nombre de ménages commerciaux et de salariés a augmenté respectivement de 1,4% et 0,7% en moyenne annuelle durant la période 2016-2020, contre 3,0% et 1,8% en 2011-2016.Jusqu’au 31 décembre 2020, le Vietnam comptait 32.304 organes administratifs avec 1.459.000 salariés, soit une contraction de 7,25% en nombre d’organes administratifs et une augmentation de 462.000 en nombre de salariés par rapport à 2016.Les résultats officiels du recensement économique de 2021 seront annoncés au cours du premier trimestre et ceux du recensement des organes administratifs seront publiés au cours du deuxième trimestre 2022. – VNA