Tourisme Infographic Quelques destinations touristiques de bien-être au Vietnam Selon l'Institut de recherche sur le développement touristique, le Vietnam dispose de nombreux avantages pour développer le tourisme de bien-être.

Tourisme Infographic Le Vietnam cible 5 modèles de tourisme nocturne Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme vient de publier un projet sur certains modèles de développement du tourisme nocturne pour améliorer la compétitivité des destinations touristiques du Vietnam, attirer plus de touristes, augmenter les dépenses et prolonger la durée de séjour.

Tourisme Infographic Hôi An et Hô Chi Minh-Ville parmi les 15 villes préférées d’Asie en 2023 Travel+Leisure vient d'annoncer les catégories des "World's Best Awards" en 2023. Hôi An et Hô Chi Minh-Ville sont les deux destinations vietnamiennes figurant sur la liste des gagnants des World’s Best Awards 2023 en tant que villes préférées d’Asie, votées par les lecteurs de Travel+Leisure.