Des visiteurs au Temple de la littérature à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis le début de l’année, Hanoï a accueilli environ 2,8 millions de visiteurs, en hausse de 45,3% en glissement annuel.

Le chiffre d'affaires du tourisme a atteint environ 7.800 milliards de dongs (32,4 millions de dollars), soit également un bond de 45,3%.

La capitale renforce la promotion des produits et services touristiques locaux sur des sites Web, des réseaux sociaux et des médias dont la chaîne télévisée de CNN.

D’ici la fin de l’année, Hanoï se coordonnera avec d’autres localités pour lancer des circuits multi-destinations attrayants, a déclaré Dang Huong Giang, directrice du Service municipal du Tourisme.

Le secteur municipal du tourisme travaillera également avec la compagnie aérienne Vietnam Airlines pour organiser des activités de promotion du tourisme au Vietnam et à l’étranger, inviter des délégations de reporters et de représentants d’agences de voyage étrangers à venir découvrir des sites touristiques à Hanoï et, plus généralement, au Vietnam, a-t-elle ajouté.

Des touristes étrangers dans la zone piétonne autour du lac de l'Épée restitutée à Hanoï. Photo: VNA

En 2022, Hanoï organisera de nombreuses activités en l’honneur des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) ainsi que des festivals annuels tels que le Festival du tourisme, de la culture et de la gastronomie de Hanoï, le Festival de l’ao dai, le concours d’ambassadeur du tourisme…

Le Service municipal du Tourisme prévoit en outre de travailler avec les arrondissements et districts sur des projets de développement des espaces piétonniers, des services touristiques nocturnes, des circuits agrotouristiques et écotouristiques. -VNA