Photo d'illustration: baodautu

Hanoi (VNA) - Selon les données du ministère du Plan et de l’Investissement, en mai, près de 13.400 nouvelles entreprises ont vu le jour au Vietnam, pour un capital total de 125.700 milliards de dôngs, soit en hausse en rythme annuel de 15,2% en nombre mais en baisse de 16,5% en capital.



Une forte croissance en termes de nombre de nouvelles entreprises a été notée sur les secteurs comme l’entreposage et le transport, l’hôtellerie-restauration, et l’immobilier.



Ces nouvelles entreprises ont créé environ 89.500 emplois, +24% en glissement annuel.



Ce mois-ci, on a observé une légère hausse, de 6,4% en variation annuelle, du nombre d'entreprises qui ont repris leurs activités, avec un total de 5.200.



Ainsi, en mai, près de 18.600 entreprises étaient actives sur le marché (+12,6% en glissement annuel), portant ce chiffre depuis janvier à près de 97.600, +25,8% en rythme annuel.



De plus, les 5 premiers mois, le nombre d'entreprises ayant achevé les procédures de mise en faillite et/ou ayant cessé temporairement leurs activités a fortement augmenté, de 20%, avec 71.800 entreprises.



En moyenne, chaque mois, près de 14.400 entreprises se sont retirées du marché.- CPV/VNA