Photo d'illustration



Hanoï (VNA) – Selon l’Office général des statistiques (GSO), le nombre de créations d’entreprises a atteint 10.728 en mai, soit une hausse de 36,1% par rapport à avril.



Le capital social total de ces nouvelles entreprises s’est élevé à 112.700 milliards de dôngs, soit une progression mensuelle de 20,1%.



Pendant les cinq premiers mois de l’année, 48.300 nouvelles entreprises ont été créées avec un capital social total de 557.000 milliards de dôngs, soit une baisse de 10,5% et de 16,7% en glissement annuel, respectivement.



De janvier à mai, 21.700 entreprises ont rouvert, soit une augmentation de 10,5% par rapport à la même période 2019.



Parmi les entreprises nouvellement créées au cours des cinq premiers mois, 794 sont spécialisées dans l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture ( 5,6%), 13.800 dans l’industrie et la construction (-6%), près de 33.700 dans le secteur des services (-12,6%).



Pendant cette même période de temps, 26.000 entreprises ont décidé de suspendre temporairement leurs activités, soit une hausse de 36,4% en comparaison annuelle. Près de 6.100 entreprises ont fait faillite (-4,8%).-VNA