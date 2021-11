Des touristes étrangers à Hôi An, province de Quang Nam. Photo: nld.com.vn

Hanoi (VNA) - Le nombre d'arrivées internationales en novembre a augmenté de 42,4% par rapport au mois d’octobre, avec plus de 15.000 personnes, selon l'Office général des statistiques (GSO).

La raison en est qu'à partir de novembre, le gouvernement autorise l’accueil pilote de touristes étrangers pour des circuits à forfait, via des vols charters et vols commerciaux internationaux, avec des destinations et établissements désignés. La ville de Phu Quôc (Kiên Giang), les provinces de Khanh Hoa, de Quang Ninh, de Quang Nam et la ville de Da Nang sont autorisées à accueillir des touristes étrangers dans cette phase.

Au cours des 11 premiers mois de 2021, le nombre d'arrivées internationales au pays a atteint 140.000, en baisse de 96,3% par rapport à la même période de l'année dernière.

La ville de Phu Quôc a accueilli le 20 novembre ses premiers touristes étrangers munis d'un passeport vaccinal. Photo: VNA



Le chef de l'Administration nationale du tourisme, Nguyên Trung Khanh, a affirmé que le retour des premiers touristes étrangers montrait les efforts pour relancer l'industrie du tourisme vers une ouverture progressive dans le nouveau contexte. -VNA