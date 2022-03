Le nombre d’arrivées internationales au Vietnam en mars a multiplié par 2,2 fois en variation annuelle. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a bondi de 41,4% en ce mois-ci et a multiplié par 2,2 fois en variation annuelle grâce à la réouverture au tourisme international et à la reprise de lignes aériennes internationales.



Au premier trimestre, le Vietnam a accueilli près de 91.000 touristes étrangers, en hausse de 89,1% sur un an. Le nombre d’arrivées internationales par voie aérienne a représenté près de 90,5%, soit une croissance de 165,2%.



Sur cette période de temps, les recettes des services d’hébergement et de restauration ont augementé de 1,2% par rapport à la même période de l’an dernier et celles des services touristiques, de 1,9%.

Les touristes étrangers dégustent la cuisine dans le Vieux quartier de Hanoi. Photo: VNA



Toutes les activités touristiques nationales et internationales, y compris les circuits entrants et sortants, par voies aérienne, routière, ferroviaire et maritime, ont pleinement repris à partir du 15 mars dernier.



Les conditions et réglementations en matière d'immigration et de santé pour les touristes internationaux sont devenues plus favorables. La politique d'exemption unilatérale de visa pour 13 pays a été rétablie, ainsi que le délivrance des visas comme avant l’épidémie.



La réouverture pleine au tourisme international à partir du 15 mars dernier est un jalon important du secteur national du tourisme, permettant de rétablir l'économie, d’affirmer le Vietnam en tant qu’une destination sûre et conviviale, mais également de contribuer à rehausser la position du tourisme vietnamien dans le monde. Depuis, les activités touristiques dans de nombreuses localités sont à nouveau dynamiques.



L'Année nationale du tourisme 2022 placée sous le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert" a été officiellement inaugurée le 26 mars sur l'île “Ky uc” (Souvenirs) dans la veille ville de Hoi An, province centrale de Quang Nam. Il s'agit du plus grand événement touristique annuel organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Quang Nam. L'événement a été annoncé lors de l'Exposition universelle de Dubaï 2020, attirant beaucoup d'attention de la part des visiteurs internationaux.



Cette année, le Vietnam ambitionne d'accueillir 65 millions de touristes, dont environ 5 millions d’arrivées internationales. -VNA