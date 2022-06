Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le journal Nikkei Asia a annoncé le 3 juin l'indice de récupération COVID-19 (COVID-19 Recovery Index) en mai 2022, montrant que le Vietnam était l’un des pays les plus performants.

L'indice évalue les pays et territoires sur leur gestion des infections, le déploiement de vaccins et les conditions de la mobilité. Plus son classement est élevé, plus le pays et le territoire sont proches du rétablissement, ce étant caractérisé par le taux faible de l'infection et de la mortalité, une meilleure couverture vaccinale ainsi que moins de restrictions de mouvement.

Le Vietnam a bondi de 48 places pour se classer 14e. Avec plus de 80% de sa population doublement vaccinée et 60% ayant reçu la 3e dose, le Vietnam affiche un score de 27 sur 30 points.

Nikkei Asia a également souligné que le Vietnam était le premier pays d'Asie du Sud-Est à exempter les voyageurs étrangers de toutes les exigences de test, de vaccination et de quarantaine. -VNA