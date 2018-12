Hanoi, 1er décembre (VNA) – Le National Geographic vient de classer la chaîne de montagnes Hoàng Liên Son, au Nord du Vietnam, parmi ses destinations les plus excitantes du monde pour l’année à venir.

La beauté de la chaîne de montagnes Hoàng Liên Son. Photo: infonet.vn

Les destinations les plus excitantes du monde en 2019 ont été triées sur le volet par le magazine base aux Etats-Unis, et réparties en quatre catégories: ville, nature, culture et découverte. Dans chaque catégorie, sept destinations sont sélectionnées.

Grâce à une nouvelle liaison par téléphérique, le trafic touristique est en hausse sur le mont Fansipan, qui culmine à 3.143 m d’altitude, surnommé le toit de l’Indochine, a présenté le National Geographic.

Néanmoins, une grande partie de cette région montagneuse du Nord reste accidentée, rurale et à l’écart de la ville trépidante de Hanoi, a-t-il fait savoir.

Située aux alentours de Sa Pa, la chaîne de Hoàng Liên Son, surnommée les "Alpes tonkinoises" par les Français, comprend le point culminant de toute l'Indochine, le Fansipan (3.143 m). Photo: khoahocphattrien.vn

L’originalité ici par rapport à d’autres lieux, c’est que la découverte de la nature se fait parmi une communauté montagnarde très attachante.

Les visiteurs arpentent le Parc national de Hoàng Liên et ses environs et la vallée voisine de Muong Hoa, puis se reposent en homestay (séjour chez les habitants locaux) chez les H’mong, les Dao rouge, les Tay, les Giay et d’autres groupes ethniques minoritaires, a-t-il suggéré.

Le Parc national de Hoàng Liên abrite 832 espèces animales. Fort d’un écosystème d’une rare richesse, il a été reconnu «Centre de la biodiversité du Vietnam» et «Parc de patrimoine de l’ASEAN».

Vue du Parc national de Hoàng Liên. Photo: VNA

Les destinations élues comprennent également Mexico (Mexique), Amazonie péruvienne, Fanjingshan (Chine), Dakar (Sénégal), Dordogne (France), Canterbury Region (Nouvelle-Zélande), Groenland, Oman, Kansas City, Polynésie française, Vevey (Suisse), Bisti/De-Na-Zin Wilderness (Nouveau-Mexique), Belize, Matera (Italie), Fleuve Caño Cristales (Colombie), Le Caire (Egypte), Toronto (Canada), Galway (Irlande), Parc national de Gorongosa (Mozambique), Oakland (Californie), Salvador (Brésil), Isla de los Estados (Argentine), Bauhaus Trail (Allemagne), Macédoine, Perth (Australie), Monténégro, Comté de South Walton (Floride). – VNA