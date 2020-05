Hanoi (VNA) - Les autorités du Myanmar ont découvert et saisi le plus grand volume de drogues de synthèse jamais enregistré en Asie du Sud-Est.

Source: Myanmar Police/UNODC/via Reuters

Entre février et avril, les autorités ont lancé un coup de filet antidrogue dans les laboratoires de la région de Kutkai, dans l’État de Shan, saisissant près de 200 millions de comprimés de méthamphétamine, 500 kg de cristaux de méthamphétamine, 300 kg d’héroïne et 3.750 litres de méthyl fentanyl.L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a décrit cette saisie comme l’une des opérations antidrogue les plus importantes et les plus réussies de l’histoire de la région."Ce qui a été mis au jour grâce à cette opération est vraiment du jamais-vu", a déclaré Jeremy Douglas, le représentant de l’ONUDC pour l’Asie du Sud-Est et le Pacifique dans un communiqué.Les raids ont mis au jour du méthyl fentanyl "sans précédent", signe d’une nouvelle tendance de la production d’opioïdes synthétiques émergeant "à une échelle que personne n’avait prévue", a-t-il déclaré. – VNA