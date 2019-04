Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Situé au 28, rue Vo Van Tân, dans le 3e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le Musée des vestiges de la guerre est devenu un lieu prisé des touristes. Chaque jour, nombreux sont ceux, surtout des étrangers, qui viennent le découvrir.

Le Musée des vestiges de la guerre à Hô Chi Minh-Ville. Photo :baomoi.com

Le 30 avril 1975 est entré dans l’histoire comme la fin de la 2e guerre d’Indochine. Le peuple vietnamien a parcouru un chemin semé d’embûches durant 30 années. Avec trois jalons historiques: l’insurrection générale d’août 1945, la campagne de Diên Biên Phu et la victoire finale du printemps 1975, qui a achevé glorieusement l’œuvre de salut national.



Le 4 septembre 1975, "La galerie des crimes des États-Unis et du gouvernement fantoche" a été fondée avec comme mission de faire des recherches, de collecter, de conserver et d’exposer documents, images, objets comme autant de preuves et traces des crimes des forces d’invasion. Le 10 novembre 1990, son nom a été changé en "Galerie des crimes des guerres d’agression". Et le 4 juillet 1995, cette dernière a été renommée "Musée des vestiges de la guerre".



La douleur de l’agent orange



Cet établissement conserve plus de 20.000 documents, objets et films, dont plus de 1.500 présentés aux visiteurs. Il fait revivre la longue période de guerre au Vietnam. Les thèmes, variés, tels que "Faits historiques", "Réminiscences", "Vietnam, guerre et paix", "Crimes des guerres d’agression", donnent une vue générale aux visiteurs, et les aident à mieux comprendre les événements. "Je trouve que c’est très intéressant. On découvre plein de choses et on a une vue globale de toute l’histoire de la guerre qui fut très traumatisante pour les Vietnamiens mais aussi pour les Américains. On a plein de détails sur cette longue guerre", a partagé Carole Dardillac, une touriste française.



Les expositions sur l’agent orange constituent un trait remarquable du musée. Une collection du Japonais Goro Nakamura comprend plus de 40 photos. Reporter-photographe depuis 1961, il a immortalisé la guerre au Vietnam, et notamment les effets désastreux de l’agent orange, un herbicide hautement cancérigène. Pendant dix ans (1961-1971), l’armée américaine en a répandu environ 80 millions de litres, soit 400 kg de dioxine, dans le Centre, sur les hauts plateaux du Centre et dans le Sud du Vietnam.



On estime que plus de 4 millions de personnes ont souffert et souffrent encore de l’impact de l’agent orange. Les visiteurs peuvent lire des témoignages de familles qui, longtemps après la fin de la guerre, subissent encore ses effets dévastateurs. Leurs enfants naissent avec de multiples malformations. Un espace est dédié aux handicapés et victimes. Certains travaillent sur place, au musée, et fabriquent de nombreux objets: porte-clés, épingles à cheveux, chapeaux coniques, souvenirs, sacs… qu’ils vendent pour gagner leur vie et s’intégrer à la société.