Quang Ninh (VNA) – Le musée de Quang Ninh est situé à proximité de la route bordant la baie de Ha Long, patrimoine mondial de l’UNESCO. Son architecture, inspirée de la forme d’un bloc de charbon colossal, en fait une destination touristique très appréciée.

Le musée de Quang Ninh, un établissement unique et original au bord de la baie de Ha Long. Photo: CTV/CVN

La route qui longe la côte à Quang Ninh (Nord-Est) est marquée d’un côté par la baie de Ha Long, l’une des plus belles du monde avec ses grandioses roches calcaires de formes variées, et de l’autre par de nouveaux bâtiments qui témoignent du dynamisme de la ville de Ha Long. Cet ensemble mêlant authenticité et modernité est un lieu attractif pour les touristes.



À seulement une dizaine de minutes en voiture du centre-ville, trône le complexe Musée-Bibliothèque de Quang Ninh. Il impressionne fortement les visiteurs par sa structure originale, dynamique et non moins poétique au milieu d’un magnifique paysage naturel. L’ouvrage est symbolisé par un bloc de charbon géant, car la majorité de la production de charbon du pays vient de cette province.



Sa façade, entièrement construite en verre trempé noir, résiste aux variations climatiques. Cela pourrait lui donner une apparence un peu lourde à première vue. Mais l’intérieur est complètement opposé avec la dominance de la couleur blanche qui met en relief les objets exposés. L’occasion pour les visiteurs de remonter le temps pour se plonger dans le passé via des histoires “racontées” de manière naturelle et attrayante.



La province sous toutes ses coutures

Une salle d’exposition du musée. Photo: CTV/CVN



À l’origine, le musée de Quang Ninh a été créé en 1960 sous le nom de Musée de l’histoire et de la révolution de Hông Quang (chef-lieu de Hòn Gai). En 1963, une fois la province de Quang Ninh fondée, le nom a été changé en ce que l’on connaît aujourd’hui. En 2013, il a été reconstruit à l’occasion du 50e anniversaire de la province.



S’étendant sur plus de 10.000 m², le musée de Quang Ninh compte plus de 60.000 objets exposés sur trois étages selon trois thèmes: biodiversité et ressources naturelles, histoire de la localité et celle de l’industrie charbonnière.



Au 1er étage sont présentés objets, artefacts, images et films documentaires sur les abondantes ressources naturelles de Quang Ninh. De nombreux spécimens d’insectes, d’animaux ou de plantes sont conservés soigneusement avec des légendes détaillées en vietnamien et en anglais. Un dispositif permettant au public une meilleure compréhension de la biodiversité environnante. Outre cet espace d’exposition permanente, le 1er étage accueille également une salle d’expo thématique.



Le 2e étage présente l’histoire locale, de l’époque préhistorique à la période contemporaine en passant par l’ère du Dai Viêt (XIe-XVe siècles). Dans une réplique de bateau sont regroupés tous les objets qui ont fait l’histoire au cours des siècles. Les visiteurs pourront également voir des ouvrages bouddhistes de l’école zen Trúc Lâm Yên Tu et des objets datant des guerres contre les Français (1945-1954) puis les Américains (1954-1975).

De nombreux objets sur la nature et l'histoire de Quang Ninh sont exposés dans ce musée. Photo: CTV/CVN



Au 3e étage, on retrace l’histoire de l’industrie charbonnière de la province. Grâce à la simulation numérique, les visiteurs pourront observer l’extraction du charbon à ciel ouvert comme dans les véritables houillers. Ils comprendront alors mieux le développement d’une industrie minière importante à l’échelle provinciale et même nationale. Par ailleurs, une zone d’exposition sur le thème "L’Oncle Hô avec le peuple multi-ethnique de Quang Ninh" regroupe des images, objets et documentaires retraçant les activités du Président Hô Chi Minh dans la province.



Un musée fascinant



Subjugué par l’immensité du musée, Dào Quang Chiên, de Hô Chi Minh-Ville, s’enthousiasme: “Quelle surprise de voir un musée qui se distingue par sa forme monumentale et sa couleur noire brillante à l’extérieur! À l’intérieur, je suis fasciné par l’attractivité et la diversité des objets ainsi que l’histoire héroïque de la terre et des habitants de Quang Ninh. Si j’en ai l’occasion, je reviendrai certainement ici”.



Pour Fiona Harris, une touriste anglaise, visiter le musée est une expérience inoubliable. “Mes amis et moi, nous nous sommes rendus ici à deux reprises, en 2013 et 2016, alors que nous étions étudiants. Nous désirons ardemment y découvrir les animaux, les insectes, ainsi que les objets historiques... L’exposition est très scientifique, ce qui nous permet de trouver facilement des informations”, partage-t-elle. Et d’ajouter qu’il s’agit d’un “musée moderne” qui apporte de profondes connaissances sur la culture, l’histoire, les ressources naturelles, le pays et les habitants du Vietnam. “Un site qui mérite d’être visité”, assure-t-elle.

Le musée de Quang Ninh constitue également une destination touristique attrayante. Photo: CTV/CVN



Le personnel du musée cherche continuellement à renouveler les expériences que vivent les visiteurs. Selon sa directrice adjointe Pham Thi Hai Yên, “bien que le nombre d’employés reste faible par rapport aux besoins, nous suivons toujours les suggestions des visiteurs pour saisir à temps leurs attentes afin de mieux les satisfaire". De plus, parallèlement au service des archives, "notre établissement consulte régulièrement des expositions modernes de musées du pays et du monde, renforce sa coopération avec les voyagistes, contribuant à diversifier le panel d’activités des touristes à Quang Ninh”, déclare-t-elle.



Grâce à ses valeurs à la fois culturelles, historiques et architecturales, le musée de Quang Ninh s’affirme de plus en plus comme la “perle noire” des bords de la baie de Ha Long, avec plus de 10.000 visiteurs chaque année. – CVN/VNA