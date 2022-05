Hanoi (VNA) - Le ministère du Plan et de l’Investissement (MPI) a demandé aux comités populaires municipaux et provinciaux de charger les agences compétentes d’examiner les projets d’investissements directs étrangers dans leurs localités.

Le parc de haute technologie dans le 9e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Cette décision vise à améliorer la qualité de l’attraction des investissements étrangers et à éliminer les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises à capitaux étrangers, comme l’ont demandé le gouvernement et le Premier ministre.Dans un document en date du 25 mai 2022 envoyé aux localités, le ministère a indiqué des projets avec un capital social d’au moins 100 millions de dollars et une superficie d’au moins 50 ha, ainsi que des projets immobiliers à Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Hai Phong, Khanh Hoa et Ba Ria-Vung Tàu, couvrant chacun 2 ha et plus, seront examinés.Les agences d’enregistrement des investissements examineront la contribution et le décaissement du capital, ainsi que la mise en œuvre des objectifs fixés dans les licences d’investissement par les entreprises.Elles vérifieront également les performances des entreprises en matière d’utilisation des terres et de respect des réglementations légales en matière de foncier, de construction, de financement, d’emploi et de protection de l’environnement.Les agences résumeront les difficultés et les obstacles aux projets, et proposeront des solutions pour accélérer le travail de mise en œuvre. – VNA